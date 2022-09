"Veel sollicitanten pikken in september de draad weer op": is dit een productieve maand voor jobhunters?

JobatVolgens het Nederlandse carrièreplatform House of Ambition is september dé sollicitatiemaand van het jaar. Maar is dat ook zo in België? We vroegen het aan Vivian Roks, strategisch adviseur bij Randstad, en William Visterin, hoofdredacteur van Jobat.be .

Veel afgestudeerden die actief op zoek gaan naar een job, werknemers die na de vakantie beslissen om een andere weg in te slaan, organisaties die weer meer vacatures hebben... September lijkt op het eerste gezicht inderdaad de ideale maand om te solliciteren. “Dat werknemers met ervaring tijdens de zomervakantie bezinnen en in september solliciteren, daar kan ik me zeker in vinden”, zegt Vivian Roks. “Het is ook zo dat een ruim aantal schoolverlaters juni, juli en augustus echt zien als vakantiemaanden – of dan nog werken als jobstudent. Zij beginnen pas in september te solliciteren.”

Al wil de strategisch adviseur daar toch wat nuance bij aanbrengen. “Als verantwoordelijke voor Randstad Young Talents merk ik vooral dat de profielen die enorm gegeerd zijn op de arbeidsmarkt veel vroeger dan september beginnen te solliciteren. Ongeveer 40 procent van hen heeft al in april een eerste arbeidscontract ondertekend. Ik denk dan bijvoorbeeld aan economisten, IT’ers en ingenieurs. In het jaar dat ze afstuderen, beginnen veel jongeren al in februari aan het sollicitatieproces. Dat zorgt ervoor dat een deel van hen start met werken in juli, augustus en september.”

Productieve maanden

Volgens Vivian Roks bepalen ook de bedrijven zelf voor een groot stuk het volume van de sollicitaties. “Zij hebben vaak hun eigen cycli. September, oktober en november zijn productieve maanden voor selectie en rekrutering. Maar januari, februari, maart en mei zijn dat ook, omdat bedrijven dan hun budgetten bepalen en vrijgeven, waarna ze personeel aanwerven.”

De draad oppikken

“In de zomermaanden ligt het inderdaad wat stil en in september pikken sollicitanten de draad weer op om actief op zoek te gaan naar een job”, laat William Visterin weten. “In de maand september hebben ze in principe net hun diploma behaald en hun vakantie gehad. Ze zijn dus helemaal klaar om de arbeidsmarkt te betreden, al beginnen ze vaak al een stuk vroeger te solliciteren.”

Daarnaast zijn er de mensen die tijdens de vakantie beslisten om hun carrière een nieuwe wending te geven. William Visterin: “Dat speelt ook wel mee in september. Maar ook de eindejaarsperiode is zo’n bezinningsperiode waarin mensen nadenken over een andere job. Onder meer daardoor mag je ook januari en zelfs februari beschouwen als min of meer typische sollicitatiemaanden. Bedrijven hebben dan hun jaarplannen gemaakt en plaatsen nieuwe vacatures.”

Actieve arbeidsmarkt

Zoals Vivian Roks wil William Visterin nuanceren. Er zijn niet echt uitgesproken sollicitatiemaanden. “Dat is nu iets minder het geval omdat we in een behoorlijk actieve arbeidsmarkt zitten. Er zijn vrij veel vacatures. We hebben het heel vaak over de war for talent. Bedrijven focussen zich niet op één of twee maanden. Het hele jaar door zijn ze op zoek naar nieuwe krachten, al doen ze dat tijdens de zomermaanden wel wat minder. In bedrijven ontbreken door vakantie tussen midden juli en midden augustus vaak de mensen die bij de sollicitatieprocedure betrokken zijn. Het is in die periode dan ook vaak minder evident om te solliciteren. Als sollicitant moet je beseffen dat je dan in veel gevallen niet meteen een antwoord op je sollicitatie krijgt, net zoals tijdens de kerstvakantie.”

