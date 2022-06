Vastgoedprijzen ook in eerste kwartaal 2022 verder gestegen

TV Béa Vandendael uit ‘Blind gekocht’ treedt ook aan in ‘Topmake­laars’: “Er zijn veel misverstan­den over ons beroep”

Ze stal moeiteloos de show tijdens ‘Blind Gekocht’, en vanaf vandaag dringt Béa Vandendael opnieuw de Vlaamse huiskamers binnen. De roodharige vastgoedexperte is een van de figuren uit ‘Topmakelaars’, een nieuwe realityreeks op Play4. “Tegenwoordig zijn onrealistische eisen het grootste probleem”, vertelt de bekendste makelaar van ons land. Een gesprek over haar carrière, bekende klanten en gênante situaties. “Geloof me: wanneer je door een raam naar buiten moet, hoop je vurig dat niemand je ziet.”

2 juni