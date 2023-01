Vastgoedmarkt stabiliseert, maar wel met groot prijsverschil: voor een energiezuinige woning betaal je bijna 18% meer

Ieder jaar voert ERA, de grootste makelaarsgroep van België, een onderzoek naar de Vlaamse residentiële vastgoedmarkt. Samen met de UAntwerpen maken ze een prijsindex die rekening houdt met onder meer de grootte, afwerking en ligging van verkochte woningen. Wat blijkt? De vastgoedmarkt is voor het eerst in lange tijd opnieuw gestabiliseerd.

Wat is er precies aan de hand?

Als we kijken naar de gemiddelde cijfers, lijkt het niet alsof de markt is afgekoeld. Zo zijn de prijzen van woonhuizen in de eerste helft van het jaar nog met 3,6 procent gestegen. “Maar als we kijken naar de tweede helft van 2022, zien we dat de prijzen maar zijn toegenomen met 0,5 procent. We mogen dus spreken van een nulgroei”, zegt Johan Krijgsman, CEO van ERA. “Er zit zonder twijfel vertraging in de groei op de vastgoedmarkt.”

Iets wat ook het geval is voor appartementen. De prijzen stegen daar vooral in de eerste helft van het jaar. In de tweede helft koelden de prijzen net zoals bij woonhuizen af. Die evolutie maakt wel dat woningen langer te koop staan. In de eerste jaarhelft van 2022 ging een woning al na gemiddeld 85 dagen van de hand. In het laatste deel van vorig jaar was dat pas na 91 dagen.

Quote Ook voor een label B en C zien we een hoger prijsver­schil. Een label E maakt een woning 4,9 procent minder waard. Johan Krijgsman, CEO ERA

Hoe energiezuiniger, hoe duurder

Voorts blijkt dat energiezuinige woningen een pak duurder zijn geworden dan minder goed geïsoleerde woningen. Als je in 2022 een woning kocht met een energieprestatiecertificaat (EPC) A, betaalde je daar 17,9 procent meer voor dan voor een gelijkaardige woning met een EPC D. “Ook voor een label B en C zien we een hoger prijsverschil. Een label E zorgt zelfs voor een minderwaarde van -4,9 procent”, zegt Krijgsman.

Bovendien zal het energiecertificaat in 2023 nog belangrijker worden in de huizenmarkt. Door de renovatieverplichting in Vlaanderen moet iedereen die een woning met een EPC-label E of F koopt, die woning binnen een periode van vijf jaar energiezuiniger maken. Concreet moet je binnen de vijf jaar een EPC-attest met het zuinigere EPC-label D kunnen voorleggen, zo niet riskeer je sancties tussen de 500 en de 200.000 euro. “We zullen op enkele maanden dus een shift zien van gasinstallaties naar warmtepompen. Ook geothermie, zonnepanelen, waterpompen zullen alsmaar belangrijker worden. Deze nieuwe energiebronnen duwen de gasinstallaties van de troon”, aldus Krijgsman.

