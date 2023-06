Vaste energietarieven opnieuw populair: teken je er best nu op in?

Jobat Is de communica­tie­sec­tor iets voor jou? Nathalie (48) getuigt: “Je kan echt het verschil maken voor veel mensen”

Studies en jobs binnen marketing & communicatie zijn populair. Toch zijn er nog heel wat openstaande vacatures te vinden in deze sector. Op dit moment alleen al zo’n 600. Nathalie De Burggrave (48), expert communicatie bij de gemeente Puurs-Sint-Amands, is alvast lovend over haar job. In een gesprek met Jobat.be somt ze de vele voordelen (en ook enkele nadelen) op.