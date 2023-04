Vaste energietarieven: Eneco vervoegt rijtje van leveranciers die deze opnieuw aanbieden

In het najaar van 2021 zette Eneco tijdelijk een punt achter zijn vaste prijscontracten. Wie sindsdien een nieuw contract afsloot, kon dat alleen nog aan een variabel tarief doen. Daarbij veranderen de tarieven per maand of per kwartaal. Hierdoor kregen consumenten minder zekerheid over hun maandelijkse factuur en hoe die in de toekomst zou evolueren.



Ondanks de oproep van de CREG: vereenvoudiging van variabele energiecontracten blijft uit.