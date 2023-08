Vast versus variabel energietarief: hoeveel betaal je per jaar meer voor gemoedrust?

MijnenergieDankzij een contract met een vast tarief weet je zeker wat het komende jaar brengt op het vlak van energiekosten. Zo'n formule biedt dus houvast, maar is wel duurder. Wat kost die zekerheid vandaag? Mijnenergie.be bekeek de prijzen van de goedkoopste vaste en de voordeligste variabele tarieven voor stroom en aardgas, en berekende het gemiddelde prijsverschil.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Mijnenergie.be deed de test begin augustus voor een huishouden uit Antwerpen dat jaarlijks 3.500 kWh verbruikt en geen zonnepanelen of elektrische wagen heeft.

De analyse wijst uit dat voor de goedkoopste vaste tarieven voor elektriciteit de geschatte jaarprijzen tussen 1.372,38 en 1.379,71 euro liggen. De voordeligste vier variabele tarieven schommelen tussen 1.127,89 en 1.149,03 euro. De prijzen voor een variabel contract liggen iets verder uiteen, en zijn samen goed voor een gemiddelde van 1.136,13 euro. Dat is 239,63 euro minder dan de gemiddelde geschatte jaarprijs voor een vast contract, 1.375,76 euro.

Goedkoopste contracten met een vast tarief

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bij andere contracten bedraagt de geschatte jaarprijs meer dan 1.399 euro.

Goedkoopste contracten met een variabel tarief

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bij andere contracten bedraagt de geschatte jaarprijs meer dan 1.181 euro.

De actuele energietarieven in België snel en eenvoudig raadplegen? Vind hier de stroom- en gasprijzen in jouw gemeente of stad.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Als we de prijzen voor aardgas vergelijken, zien we een nog groter verschil. Hier deden we een simulatie voor een huishouden uit Antwerpen dat jaarlijks 17.000 kWh verbruikt.

De geschatte jaarprijs bij een contract met een vast tarief bedraagt er bij de goedkoopste drie formules gemiddeld 1.712,79 euro. De jaarprijzen voor variabele tarieven liggen voor aardgas verder uiteen – waardoor er geen duidelijke lijn te trekken is tussen goedkopere en duurdere contracten – maar als we kijken naar de goedkoopste drie, komen we uit bij een gemiddelde geschatte jaarprijs van 1.434,73 euro. Het verschil tussen vaste en variabelen tarieven voor de goedkoopste contracten is dus 278,06 euro.

Goedkoopste contracten met een vast tarief

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bij andere contracten bedraagt de geschatte jaarprijs meer dan 1.759 euro.

Goedkoopste contracten met een variabel tarief

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bij andere contracten bedraagt de geschatte jaarprijs meer dan 1.477 euro.

Vergelijken is en blijft de boodschap

Door regelmatig energieleveranciers en -contracten naast elkaar te leggen, misloop je geen kortingen en verzeker je jezelf van het laagste tarief en de beste voorwaarden. De huidige kortingen via Mijnenergie.be spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol in de bovenstaande berekeningen. Klik hier om te lezen over welke kortingen het precies gaat.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees verder op Mijnenergie.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Mijnenergie.be.

Mijnenergie.be is een onafhankelijke energieprijzenvergelijker van elektriciteits- en gasaanbiedingen.