Vast energietarief terug mogelijk bij Luminus: helft goedkoper dan in september

Na maanden waarin de consument enkel voor variabele energietarieven kon kiezen, biedt Luminus nu opnieuw formules met vaste prijs aan. Die blijken de helft goedkoper dan in september. Maar doe je er goed aan van nu op dat aanbod in te gaan? Mijnenergie.be gaat het na.

Energieleveranciers zetten het voorbije jaar hun vaste contract stop omwille van de hoge volatiliteit op de energiemarkten. Luminus haalde in september als laatste zijn energiecontracten met vaste prijzen uit de markt. Sinds 1 oktober kon je bijgevolg enkel nog teruggrijpen naar contracten met een variabele tariefformule, waarbij de prijs per maand of kwartaal verandert.

50% goedkoper voor stroom, 58% voor aardgas

Ondertussen zijn de prijzen op de energiebeurzen stevig gedaald en acht Luminus de tijd rijp om opnieuw een contract met vast tarief te introduceren. “Omdat de prijzen gedaald zijn en de vraag naar vaste contracten hoog blijft, hebben we besloten die opnieuw aan te bieden”, liet woordvoerder Nico De Bie optekenen. Het eerste dat daarbij opvalt, is dat de vaste tarieven van januari een pak lager liggen dan de laatste vaste prijzen die Luminus in september publiceerde. Voor elektriciteit gaat het voor het factuuronderdeel energiekosten bij een enkelvoudig tarief om een daling van 50% (huidige prijs: 38,74 eurocent per kilowattuur), voor aardgas met 14,09 euro per kilowattuur zelfs om een vermindering van 58%. Daarnaast betaal je uiteraard ook nog heffingen, nettarieven en btw.

Gemoedsrust en zekerheid

Uit de Marktmonitor van energieregulator VREG blijkt dat in 2021 75% van de gezinnen aangaf over een vast contract te beschikken. Door het wegvallen van de vaste formules gaat het vandaag nog om minder dan de helft van de huishoudens. De Belg die gemoedsrust verkiest, kan nu dus opnieuw van een variabele prijs overschakelen op een formule die zekerheid biedt. Daar tegenover staat dat de energieprijzen de volgende maanden mogelijk nog verder dalen en je dan misschien wel te snel eieren voor je geld hebt gekozen. Al kan je in dat geval nog altijd opnieuw kosteloos naar een ander energieleverancier overstappen.

Wat met mijn huidige vast tarief?

Uit de nieuwe tarieven blijkt dat wie aan het einde van de voorbije zomer voor een vaste tariefformule koos, nu een prijs betaalt die niet langer marktconform is. In dat geval doe je er goed aan van over te schakelen op een variabele prijsformule die de evoluties op de energiebeurzen volgt. Het is uiteraard mogelijk dat andere energieleveranciers binnenkort eveneens een vast tarief aanbieden, waardoor je over verschillende opties beschikt om naar de zekerheid van een vast contract terug te grijpen.

Energievergelijkers actualiseren momenteel de januaritarieven. Je gaat er eerstdaags na hoe deze vaste prijs zich verhoudt ten opzichte van de andere tarieven op de markt.

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Mijnenergie.be. MijnEnergie.be is een onafhankelijke energieprijzenvergelijker van elektriciteits- en gasaanbiedingen.