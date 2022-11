Vandaag is ‘Verander je wachtwoord’-dag: hoe beveilig je je accounts?

24 november is ‘Verander je wachtwoord’-dag. Maar hoe hou je je wachtwoord toch veilig? En is het een goed idee om een wachtwoordmanager te gebruiken? Wij vroegen het aan tech-expert Pieterjan Van Leemputten van Datanews.

“Allereerst is het belangrijk om te weten dat er geen perfecte oplossing is om je wachtwoord veilig te stellen”, vertelt Van Leemputten. “Er zijn wel een aantal tips die je kunt combineren om het hacken van je paswoord zo moeilijk mogelijk te maken.”

Gebruik verschillende wachtwoorden

Een tip die je waarschijnlijk al vaak hebt gehoord, maar toch zo belangrijk is: gebruik niet altijd hetzelfde wachtwoord. “Als een hacker bijvoorbeeld het wachtwoord kraakt van een ouder account dat niet meer zo goed beveiligd is, kan die ook gemakkelijk inloggen op je mail en werklaptop. Iets wat jou heel wat kopzorgen kan bezorgen. Bovendien raad ik aan om regelmatig van paswoord te veranderen. Zeker voor de websites waar je het meeste persoonlijke informatie op kan terugvinden.”

Maak het lang en complex

Volgens Safeonweb, de overheidsinstelling voor cyberveiligheid, bevat je wachtwoord best minstens dertien karakters. Daarbij voeg je zowel cijfers, hoofdletters en symbolen toe. “Maak het wachtwoord zo moeilijk mogelijk om te raden. Gebruik dus niet je gsm-nummer, geboortedatum of naam. Kies ook niet voor die van je partner of kinderen. Hoe langer het paswoord is, hoe beter. Zo moeten hackers veel meer moeite doen om je account te kraken.”

Quote Het best maak je lange, verschil­len­de wachtwoor­den. Een wachtwoord­ma­na­ger kan hierbij helpen. Pieterjan Van Leemputten, Tech-expert

Kies voor een wachtwoordmanager

Het best maak je dus lange, verschillende wachtwoorden. Maar hoe hou je dan nog het overzicht? “Een wachtwoordmanager kan hierbij helpen”, zegt Van Leemputten. “Het kost even moeite om die te installeren, maar met de app of site kan je al je wachtwoorden op een veilige manier ingeven en opslaan.” Ook kan de tool veilige wachtwoorden voor je aanmaken.

Nadat je alles hebt ingeven, kies je een hoofdwachtwoord, die je toegang geeft tot alle andere wachtwoorden. “Dat mag heel lang en complex zijn. Maak het zo willekeurig mogelijk, en oefen het ook enkele keren per dag. Schrijf het bijvoorbeeld de eerste dagen enkele keren op, en log iedere dag eens in en uit. Dit is immers je belangrijkste wachtwoord. Betrouwbare voorbeelden van een wachtwoordmanager zijn Bitwarden (gratis) en Lastpass (gratis of betalend).”

Stel tweestapsverificatie in

Geraakt een crimineel toch aan je wachtwoord? Dan is het erg handig als je tweestapsverificatie hebt ingeschakeld. Met die functie moet je na het ingeven van een wachtwoord nog een extra code ingeven. Die ontvang je via een sms of een app. “Je moet eigenlijk jezelf toegang geven om in te loggen. Zolang de criminelen je telefoon dus niet te pakken krijgen, botsen ze op een muur.”

Lees ook