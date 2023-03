Vanaf welke leeftijd geef je je kind zakgeld? En wanneer is het tijd voor een eigen zichtrekening? Deze vijf stappen helpen je op weg

Spaargids.beNiet al je centen meteen uitgeven, maar ook voldoende sparen: dat is een essentiële levensles. Daarom biedt Wikifin tijdens ‘De Week van het Geld’, van 20 tot 26 maart, allerlei gratis spelen aan waarmee kinderen op een leuke manier met geld leren omgaan in de klas. Wil je hen ook thuis leren sparen en verstandig spenderen? Maak er werk van in vijf stappen, samen met Spaargids.be .

Stap 1: begin met (wat) zakgeld

... Dat is en blijft namelijk dé eerste stap om met geld te leren omgaan. Met het geven van zakgeld leer je je kind hoe het is om een beperkt budget te hebben, waardoor het keuzes moet maken: welke uitgaven zijn echt nodig? Want op is op.

Vanaf welke leeftijd je het best zakgeld geeft? Dat kan al vanaf zes jaar. En hoeveel je dan het best geeft? Dat hangt af van hoeveel je zelf te besteden hebt, wat je kind ermee moet betalen, en hoe vaak je zakgeld geeft. Spreek dat allemaal vooraf goed af. En geef altijd hetzelfde bedrag, op een vast tijdstip.



Laat de centen van je kroost meteen opbrengen: vergelijk baby-/jongerenrekeningen en ga op zoek naar het hoogste spaarrendement.

Stap 2: leer je kind sparen



Al gauw krijgt je kind wat grotere verlangens, waarvoor het zal moeten leren sparen. Je kan daarvoor een jongerenspaarrekening openen. Dat kan op alle leeftijden, zelfs als je kind nog niet geboren is.

Vindt je zoon of dochter het moeilijk om te sparen? Werk dan samen een spaarplan uit. Eerst leggen jullie het spaardoel vast en hoeveel het kost. Daarna bekijken jullie hoeveel je kind al gespaard heeft, hoeveel het nog opzij moet en kan zetten, en wanneer het dus het spaardoel zal bereiken.



Op zoek naar een zichtrekening voor je zoon of dochter? Hier kan je de voorwaarden en kosten van 37 formules met elkaar vergelijken.

Stap 3: leer je kind online en mobiel bankieren

Is je kind tien jaar? En heeft het nog geen zicht- en spaarrekening? Dan is het hoog tijd om die te openen. Vandaag doe je dat natuurlijk het best via de website voor internetbankieren van de bank of via de bank-app. Zo leert je kind ook al meteen online of mobiel te bankieren.

Log daarbij de eerste keren samen in. Toon je kind hoe je het saldo checkt en overschrijvingen doet. Maar ook hoe je kind veilig met de bankkaart betaalt, al dan niet contactloos, en geld afhaalt.

Stap 4: leer je kind ook veilig online kopen

Met een eigen bankrekening kan je zoon of dochter ook op het internet shoppen. Maak dus ook daarover duidelijke afspraken. Mag je kind dit op eigen houtje doen, of moet het daar eerst toestemming voor vragen? Of spreken jullie een bedrag af vanaf wanneer dat nodig is?

Ook online kopen is natuurlijk niet zonder risico. Leer je kind daarom hoe het veilige van louche webshops onderscheidt en hoe het online betaaloplossingen als PayPal gebruikt.



Apple Pay, Payconiq en meer: de populairste digitale betaalmethodes opgesomd.

Stap 5: leer ook sparen voor later

Vanaf het middelbaar kan je je zoon of dochter leren sparen voor onverwachte financiële tegenslagen. Sparen op een spaarrekening blijft dan de veiligste optie. Maar ook de jongerenspaarrekening brengt vandaag bitter weinig op. Zijn er geen andere opties die meer opbrengen?

Kan je kind bijvoorbeeld niet beleggen? Wel, zelf mag het dat pas vanaf 18 jaar. Je zou daarentegen wel voor hem of haar kunnen beleggen. De gemiddelde opbrengst ligt dan mogelijk hoger dan bij sparen, maar je neemt ook meer risico. Beleggen voor je kind kan via een beleggingsplan of -verzekering, of via financiële producten zoals obligaties, aandelen en beleggingsfondsen.

En wat met voorhuwelijkssparen?

Je kind spaart dan via een spaarplan bij het ziekenfonds, waarin het jaarlijks een beperkt bedrag stort. Als je zoon of dochter trouwt, wettelijk samenwoont of dertig jaar wordt, krijgt hij of zij het gespaarde bedrag samen met de interest.



Slechts enkele mutualiteiten bieden voorhuwelijkssparen nog aan: hier lees je welke dat zijn.



Voorhuwelijkssparen of jongerensparen heeft zeker enkele troeven. Zo kan je kind er al aan beginnen vanaf 14 jaar (tot 26 jaar). Hij of zij stort minimaal 18 en maximaal 48 euro per jaar. Dat lijkt niet veel, maar de interest kan stevig oplopen, tot wel 125%.

Lees meer via Spaargids.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Spaargids.be.

Spaargids.be is een onafhankelijke vergelijker van bank producten en gaat op zoek naar scherpe prijzen en betere rentes.