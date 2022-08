Vanaf volgend jaar moet je je ontslagbrief een dag eerder indienen: zo pak je het best aan

Om de opzegtermijn de eerstvolgende maandag te laten ingaan, moet je momenteel een aangetekende ontslagbrief ten laatste op woensdag via de post versturen. Dat geldt zowel voor een werknemer die ontslag neemt, als voor een werkgever die een personeelslid ontslaat. Het burgerlijk wetboek stelt dat de brief altijd betekend moet zijn op de derde werkdag volgend op de dag waarop de aangetekende brief op de post is gedaan. Dat blijft zo. Alleen onderging het burgerlijk wetboek op 1 juli een andere wijziging: vanaf 2023 beschouwt de wet zaterdag niet langer als een werkdag, net als een zon- of feestdag.

Betekening uiterlijk op vrijdag

De wetswijziging verandert automatisch ook de regels rond het gebruik van de aangetekende ontslagbrief. Het gevolg is dat de betekening uiterlijk op vrijdag moet vallen als je de opzegtermijn op maandag van de daaropvolgende week wenst te laten starten.

Ontslag door werkgever

Wat betekent dat in de praktijk? We nemen als voorbeeld een werkgever die een werknemer ontslaat. Hij moet er rekening mee houden dat de laatste dag voor het posten van de aangetekende brief vanaf 2023 een dag eerder valt. Dus in plaats van de brief ten laatste op woensdag te posten, wat nu het geval is, moet hij dat vanaf 1 januari 2023 ten laatste op dinsdag doen. Heeft hij de nieuwe regel over het hoofd gezien en post hij volgend jaar de ontslagbrief toch op woensdag, dan moet hij zijn werknemer een week langer in dienst houden en dus ook betalen.

Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst ook opzeggen via een deurwaardersexploot. Dat is een officiële akte die is ondertekend door een deurwaarder. Met het deurwaardersexploot gaat de opzegtermijn in op de eerste maandag die volgt op de dag van betekening.

Ontslag door werknemer

Voor een werknemer die ontslag neemt, zijn dezelfde regels van toepassing. Het ontslag gaat pas in op het moment dat je het officieel schriftelijk aan je werkgever overmaakt. In principe kan je dat op drie manieren doen. Je overhandigt je opzeggingsbrief persoonlijk aan je werkgever. Die gedateerde brief druk je best in twee exemplaren af en je laat beide ondertekenen. Zo gaat je opzegtermijn in vanaf de volgende maandag.

Een tweede mogelijkheid is een aangetekende brief per post te versturen. Die brief geldt vanaf de eerste maandag volgend op de derde werkdag na de datum van verzending. Vanaf 1 januari 2023 moet je de brief dus ten laatste op dinsdag versturen. De derde dag na de verzending is dan vrijdag. De maandag erna gaat de opzegtermijn in. Als bewijs geldt het ontvangstbewijs van de post met datum. De derde manier om op een officiële manier ontslag te nemen is via deurwaardersexploot. Net zoals dat bij de werkgever het geval is, gaat de opzegtermijn in op de eerste maandag die volgt op de dag van betekening.

