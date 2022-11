Vanaf vandaag werken vrouwen voor de rest van dit jaar ‘gratis’. Werkexpert: “In de ideale wereld is de loonkloof kleiner, maar niet nul”

Europese vrouwen verdienen op jaarbasis nog altijd 13 procent minder dan mannen. Dat betekent dat ze vanaf vandaag in principe ‘voor niks’ werken tot het einde van het jaar. Hoewel het salarisverschil tussen mannen en vrouwen in België al een pak kleiner geworden is, vindt onze werkexpert Stijn Baert niet dat de loonkloof volledig weggewerkt moet worden: “De keuzes die vrouwen maken, hebben een groot invloed op hun salaris. Het zou tegenover mannen niet fair zijn om dit vrijwillige deel van de loonkloof te corrigeren.”

Elk uur dat Europese vrouwen werkten leverde hen in 2020 gemiddeld 13 procent minder loon op dan elk uur dat mannen werkten. Deze loonkloof wordt vandaag “gevierd”, aangezien vandaag nog 13 procent van het jaar overschiet, het deel dat vrouwen dus niet betaald zouden krijgen…

Deze Europese loonkloof is de afgelopen jaren wel een stuk kleiner is geworden. In 2015 bedroeg die nog 15,5 procent. Bovendien gaat het om een statistiek waar België het zowaar een stuk beter doet dan de andere Europese landen. In ons land spreken we over een uurloonkloof van 5,3 procent. Deze loonkloof is groter onder oudere dan onder jongere werknemers en ook groter in de privésector dan bij de overheid.

Is deze loonkloof ondertussen aanvaardbaar of moet die verder dalen? Politiek gaan er alleszins stemmen op voor het tweede. Het Europees Parlement stelt als principe naar voren dat middelgrote en grote bedrijven waar de loonkloof meer dan 2,5 procent bedraagt maatregelen moeten nemen om die te verkleinen.

Het wekt de indruk dat in een ideale wereld de loonkloof 0 procent zou bedragen. Maar daar ben ik het niet mee eens.

Quote Recruiters vrezen dat vrouwen sneller afwezig zullen zijn wegens zorg voor kinderen, fysiek minder sterk en minder assertief zijn. Die ongelijke behande­ling kunnen we niet aanvaarden Stijn Baert

Loonkloof verkleinen

In tegenstelling tot discriminatie op basis van leeftijd en etniciteit, stelden we in recent onderzoek over het algemeen geen discriminatie van vrouwen bij aanwerving vast. Er was daarbij wel een uitzondering: sommige werknemers zijn (nog steeds) meer geneigd om mannen uit te nodigen voor een gesprek voor een baan die een eerste promotie zou betekenen. Dit verklaart mee de “kleverige vloer” op onze arbeidsmarkt voor vrouwen. Ze maken gemiddeld minder snel dan mannen de eerste sprong voorwaarts.

Verder onderzoek geeft aan dat recruiters vrezen dat vrouwen sneller afwezig zullen zijn wegens zorg voor kinderen, fysiek minder sterk zijn en minder assertief zijn. Die ongelijke behandeling, wat de achterliggende reden dan ook mag zijn, kunnen we niet aanvaarden. Het deel van de loonkloof dat eraan te wijten is, moet dan ook weggewerkt worden.

… maar niet overcompenseren voor eigen keuzes

Een groot deel van de loonkloof hangt echter ook samen met de eigen keuzes die mannen en vrouwen maken. Naast een verschil in voltijdse versus halftijdse tewerkstelling, verschillen mannen en vrouwen ook in de sectoren waarin ze werken en de opleiding die ze hebben genoten. Ook de functie die ze binnen hun sector bekleden speelt een rol. Uit onderzoek dat we enkele jaren geleden uitvoerden, blijkt ook dat jonge vrouwen minder gericht zijn op promotie dan jonge mannen. Dat komt onder andere omdat vrouwen minder geneigd zijn om risico’s te nemen.

Tegenover mannen zou het niet fair zijn om dit vrijwillige deel van de loonkloof te gaan corrigeren.

Grijze zone: moederschap

Natuurlijk maken vrouwen slechts een deel van hun financieel minder gunstige keuzes volledig vrijwillig en bewust. Andere hangen samen met het ouderschap. Omdat – voor zover ik weet – enkel vrouwen kinderen kunnen baren en omdat gezinnen ervoor blijven kiezen vrouwen verhoudingsgewijs meer zorgtaken te laten opnemen. Dit verklaart mee dat vrouwen vaker deeltijds en in “zachte” sectoren werken.

Hoewel de hele maatschappij er baat bij heeft, betalen vooral vrouwen er een prijs voor op de arbeidsmarkt. Het is dan ook cruciaal ook dit deel van de loonkloof aan te pakken.

Hoe kan de loonkloof worden aangepakt?

Wanneer men op mijn universiteit professoren aanwerft, corrigeert men de onderzoeksoutput van vrouwelijke kandidates met het aantal kinderen dat ze hebben. Het is normaal dat vrouwelijke kandidates met (veel) kinderen minder publiceren. Dat systeem is logisch, transparant en eerlijk. Iets wat de overheid zo breed mogelijk zou kunnen promoten.

Ook de duur van het ouderschapsverlof verlengen wanneer vader en moeder een evenwichtig deel opnemen, kan een zinvolle beleidsoptie zijn. Het stimuleert vaders mee taken op te nemen en vormt de aanleiding voor een grondige discussie over de verdeling van zorg binnen het gezin.

Het Vlaams Regeerakkoord beloofde ook om kinderopvang in ons land goedkoper, toegankelijker en meer op maat van tweeverdienersgezinnen te maken. Het is doodzonde dat de regering dat nog niet heeft kunnen realiseren.

Hoe groot is de ideale loonkloof?

In de ideale wereld is de loonkloof dus kleiner, maar niet noodzakelijk nul. In de ideale wereld worden alle drempels voor vrouwen op de arbeidsmarkt geruimd. Met harde hand als het over discriminatie gaat. Empathisch maar doortastend wanneer het raakt aan moederschap. Tegelijk laat men in een ideale wereld toe dat mannen en vrouwen eigen keuzes maken.

Als dat blijft resulteren in een uurloonkloof van 5 procent, bijvoorbeeld doordat vrouwen bewust minder leidinggevende functies nastreven, dan is dat geen probleem. En als dat ooit resulteert in een loonkloof ten nadele van mannen omdat op dat moment vrouwen in financieel gunstiger sectoren werken, dan vind ik dat al helemaal uitstekend.

