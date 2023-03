Vanaf vandaag kan je meer spullen kopen met ecocheques: ontdek hier over welke producten het gaat

Wanneer krijg je ecocheques?

Ecocheques zijn een extralegaal voordeel voor werknemers. Het is dus geen automatisch of algemeen recht. Of je er krijgt, hangt af van je collectieve arbeidsovereenkomst of cao. Die is vastgelegd per bedrijf of bedrijfssector. Als er geen cao is, kan de toekenning van ecocheques ook geregeld zijn in je individuele arbeidsovereenkomst.

Hoeveel krijg je er?

Hoeveel ecocheques je krijgt, staat opnieuw vastgelegd in de cao. Meestal komt het bedrag overeen met de periode dat je hebt gewerkt. De maximale waarde van één ecocheque is 10 euro en het maximale bedrag dat per jaar aan elke werknemer toegekend mag worden, is 250 euro netto. Ook handig om te weten: de meeste werknemers krijgen hun ecocheques in de maand juni.

Wat kon je er al mee kopen?

Zoals de naam al doet vermoeden, kan je er voornamelijk ecologische producten mee kopen. Dat kan gaan van bioproducten in de supermarkten tot planten en bomen voor je tuin. Ook energievriendelijke elektro met bijvoorbeeld een label A, B of C staan op de lijst. Verder kan je de cheques ook gebruiken voor producten die energie besparen. Denk bijvoorbeeld aan warmtepompen, zonnepanelen of een abonnement op het openbaar vervoer. Bij die laatste is ook een abonnement op fiets- of autodelen inbegrepen.

Let wel op: handelaars zijn niet verplicht om ecocheques als betaalmiddel te aanvaarden. Check dus best altijd op voorhand of dat het geval is. Dat kan je makkelijk door een kijkje te nemen op de website van een van de drie uitgevers: Edenred, Sodexo of Monizze. Daar vind je een zoekmachine die op basis van je locatie de winkels in je regio toont waar je met ecocheques kunt betalen.

Waarom komen er producten bij?

De Nationale Arbeidsraad, het sociaal overlegorgaan van vakbonden en werkgevers, beslist welke producten en diensten je met ecocheques kan betalen. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt om rekening te houden met technologische evoluties of nieuwe ecologische inzichten. En dan gebeurt dus opnieuw op 1 maart.

Wat is er nieuw vanaf 1 maart?

De grootste verandering is dat je vanaf deze maand ook grote tweedehands elektrotoestellen kan kopen met ecocheques. Denk bijvoorbeeld aan een grasmaaier of wasmachine. Vroeger was dat alleen maar mogelijk voor kleinere apparaten. De werkgevers en vakbonden willen op die manier meer aandacht besteden aan de volledige levenscyclus van een product. Een nieuw product maken of importeren kost immers ook energie.

Daarnaast kan je voortaan ook alle producten met een FSC- of PEFC-label kopen met ecocheques. Die labels staan voor een duurzaam bosbeheer. Denk dus aan producten in hout of papier, maar ook in bamboe of natuurrubber.

Ook een parkeerplaats of een abonnement op een bewaakte fietsparking kan je vanaf deze maand met ecocheques kopen. De sociale partners willen zo het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer aanmoedigen. Voor alle duidelijkheid: een fiets of een vervoerbewijs voor het openbaar vervoer kopen, kon vroeger ook al met ecocheques.

Check de volledige lijst met producten en diensten op de website van de Nationale Arbeidsraad.

