Vanaf vandaag kan je een betaalpauze voor je woonlening aanvragen. Maar wat zijn precies de voor- en nadelen van zo'n uitstel?

Spaargids.beWie zijn rekeningen niet langer kan betalen, kan vanaf vandaag een betaalpauze voor de hypothecaire lening aanvragen. Om in aanmerking te komen, moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Is dat het geval, dan hoef je van je lening gedurende een jaar geen kapitaal af te lossen, maar betaal je alleen de intresten. Hoeveel is dat dan precies? En schuilen er ook addertjes onder het gras? Spaargids.be zocht het uit.

Een hypothecaire lening bestaat uit kapitaalaflossingen en intresten die je op afgesproken tijdstippen aan je financiële instelling verschuldigd bent. Stel: je sloot bij je bank een woonlening af voor 220.000 euro, met een vaste rentevoet van 2,15% en een looptijd van 25 jaar. Volgens de simulator van Spaargids.be bedraagt de maandelijkse afbetaling dan 1.024,04 euro. De eerste maand bestaat dat bedrag uit 669,19 euro kapitaal en 354,85 euro intrest. De volgende maanden wordt het af te lossen kapitaal stapsgewijs hoger terwijl de intrest elke maand zakt. De allerlaatste maand betaal je nog altijd 1.024,04 euro, maar bestaat dat bedrag uit 1.022,23 euro kapitaal en 1,81 euro intrest.

Waar zit je in je woonlening?

Wie een uitstelpauze krijgt kort nadat de woonlening is afgesloten, is in het nadeel, vergeleken met wie een lening heeft die al jaren loopt. Want aan het begin is het bedrag van de kapitaalsaflossing – waarvoor je uitstel krijgt – veel lager dan aan het einde. Daardoor houd je minder centen over om je rekeningen, waaronder de energiefacturen, te betalen.

Strenge voorwaarden

Voor je de berekening voor jezelf maakt, check je uiteraard best of je in aanmerking komt voor uitstel van betaling. Sommige voorwaarden zijn immers vrij streng:

• Het moet gaan om een woonkrediet voor je hoofdverblijf in België.

• Op 1 maart 2022 had je geen enkele betaalachterstand bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren.

• De dag dat je uitstel vraagt, moet je minder dan 10.000 euro bankactiva hebben. Dat betekent alles samengeteld op je zicht-, spaar- en effectenrekeningen bij al je banken. Pensioensparen komt niet in aanmerking voor die 10.000 euro.

Omdat de bank die je hypothecaire lening verstrekt geen zicht heeft op je financiële situatie bij andere banken, zal je een verklaring op eer moeten ondertekenen. Een andere voorwaarde is dat je een afbetalingsplan lopende of aangevraagd hebt bij je energieleverancier. Je bank zal daarvan een bewijs vragen.

Lening kost mogelijk meer

Toen beslist is om het uitstel van betaling in te voeren, hebben de banken de belofte gedaan om daarvoor geen kosten aan te rekenen. Dat is positief. Maar er zijn zaken waar je toch best even bij stilstaat. Gedurende het jaar uitstel blijf je de met je bank overeengekomen intresten betalen.

De looptijd van je lening neemt logischerwijs met een jaar toe. Je betaalt dus ook een jaar langer intrest. En dat kan een aanzienlijke som zijn, zeker als je pas begonnen bent met de afbetaling van je lening. Stel dat in de tweede maand van je afbetalingstermijn het uitstel van betaling ingaat voor een periode van twaalf maanden. Op basis van de simulatortabel in ons voorbeeld betaal je over die periode dan 4.164,96 euro intresten. Omdat je op de verlenging van je lening ook intresten moet betalen, is je lening in realiteit 4.164,96 euro duurder geworden.

Later misschien hogere rentevoeten

Ons voorbeeld van een woonlening gaat uit van een vaste rentevoet. Ook iemand die gekozen heeft voor een variabele rentevoet kan via het uitstel flink wat geld verloren zien gaan. Zeker als de huidige rentevoeten nu gunstiger zijn dan die tijdens de verlenging van je lening.

Woonbonus en belastingen

Op basis van ons voorbeeld, waarbij de woonlening recent is afgesloten, hoeven we geen rekening te houden met de woonbonus. Die is afgeschaft sinds januari 2020. Maar iemand met een woonlening die is afgesloten vóór die datum, kan misschien wel genieten van dat belastingvoordeel. Maar wat gebeurt er met die bonus door dat jaar uitstel? De kans bestaat dat je door het uitstel niet voldoende betaalt voor je lening om tijdens dat jaar recht te hebben op het volledige voordeel. Misschien zal die woonbonus voor die twaalf maanden uitstel worden teruggeschroefd. Als dat zo is, dan zal je voor dat jaar meer belastingen betalen.

