Vanaf vandaag kan je 5 dagen per jaar ‘zorgverlof’ opnemen: voor wie is het weggelegd? En hoe vraag je dat verlof aan?

JobatWerknemers die ook een rol als ouder of mantelzorger vervullen, kunnen vanaf vandaag terugvallen op een gloednieuwe vorm van verlof: het zorgverlof. Wat houdt dit verlof precies in? Wie komt ervoor in aanmerking? En hoe vraag je het zorgverlof – en de bijhorende uitkering – aan? Jobat.be klopte aan bij Elien De Clercq, Legal Team Manager bij Partena Professional.

De basis van het zorgverlof ligt bij een Europese richtlijn uit 2019, waarin een aantal minimumvoorschriften staan om een betere combinatie van werk en gezin mogelijk te maken voor werknemers die ook ouders of mantelzorgers zijn. “De Belgische regelgeving voldeed op heel wat vlakken al aan die minimumvoorschriften, maar toch was het nodig om nog enkele wijzigingen of nieuwigheden in te voeren. De wet van 7 oktober 2022 voert daarom een nieuwe vorm van verlof in, het zogenaamde ‘zorgverlof' is dat”, schetst Elien De Clercq.

Quote Het zorgverlof wordt ingevoerd naast de bestaande themati­sche verloven, zoals mantelzorg­ver­lof en verlof voor palliatie­ve verzorging, en vormen van tijdskre­diet met motief Elien De Clercq, Partena Professional

De wet is ondertussen opgenomen in het Belgisch Staatsblad en treedt vandaag, op 10 november, in werking. “Het zorgverlof wordt ingevoerd naast de bestaande thematische verloven, zoals mantelzorgverlof en verlof voor palliatieve verzorging, en vormen van tijdskrediet met motief. Het zorgverlof geeft de werknemer het recht om maximaal vijf al dan niet opeenvolgende dagen per kalenderjaar afwezig te zijn om persoonlijke zorg of steun te verlenen aan een gezins- of familielid dat, om een ernstige medische reden, behoefte heeft aan aanzienlijke zorg of steun”, weet De Clercq.

De wet verduidelijkt enkele begrippen :

• Een gezinslid is elke persoon die samenwoont met de werknemer;

• Een familielid is de echtgenoot van de werknemer of de persoon met wie de werknemer wettelijk samenwoont alsook de bloedverwanten tot de eerste graad van de werknemer;

• Een ernstige medische reden die aanzienlijke zorg of steun vereist is elke gezondheidstoestand, al dan niet het gevolg van een ziekte of medische ingreep, die door de behandelende arts als dusdanig wordt beschouwd en waarbij de arts oordeelt dat er behoefte is aan aanzienlijke zorg of steun;

• Zorg of steun is elke vorm van sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging.

Lees ook: Verlof als mantelzorger opnemen? Lees hier meer over de precieze voorwaarden.

Dit keer wél betaald

Het zorgverlof wordt wel aangerekend bij het al bestaande verlof wegens dwingende redenen, gaat de expert verder. “Dat is een vorm van verlof die werknemers, ongeacht anciënniteit of sector, toelaat om gedurende maximaal tien dagen per jaar - al dan niet opeenvolgend - afwezig te zijn wegens een onvoorzienbare, los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist. Denk aan een brand in de woning van de werknemer, hospitalisatie van een gezinslid van de werknemer, enzovoort.

Quote Het grootste verschil tussen zorgverlof en verlof om dwingende redenen is dat het zorgverlof een vorm van betaald verlof is Elien De Clercq, Partena Professional

Als een werknemer vijf dagen zorgverlof opneemt gedurende een kalenderjaar, dan zal hij dus nog maximaal vijf dagen verlof om dwingende redenen kunnen opnemen gedurende dat jaar. Het grootste verschil tussen zorgverlof en verlof om dwingende redenen is dat het zorgverlof een vorm van betaald verlof is. Verlof om dwingende redenen is in principe onbetaald, tenzij anders overeengekomen op sectorniveau of tussen de werkgever en werknemer.” De werknemer met zorgverlof wordt in principe door de RVA vergoed, maar daar wachten ze nog even op het uitvoeringsbesluit, alvorens concrete informatie te kunnen meegeven. “Wanneer we het besluit ontvangen, kunnen we overgaan tot specificaties”, klinkt het bij de RVA.

Het zorgverlof kan worden opgenomen door elke werknemer uit de privésector, ongeacht de sector, anciënniteit of het soort contract. “Aangezien de wetgever een flexibel systeem van verlof wou invoeren, zijn de formaliteiten beperkt. De werknemer die zorgverlof wil opnemen, moet zijn werkgever hier enkel vooraf mondeling of schriftelijk van in kennis stellen - de wet legt hiervoor geen termijn op - én moet zo snel mogelijk een recent medisch attest bezorgen van de behandelend arts voor het betrokken gezins- of familielid. Werknemers die gebruikmaken van hun recht op zorgverlof genieten ook van een ontslagbescherming. Die gaat in op het ogenblik van de kennisgeving aan de werkgever of uiterlijk op de eerste dag van het zorgverlof en eindigt een maand na het einde van het verlof”, besluit De Clercq.

Lees ook op Jobat.be:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner Jobat.be.

Jobat.be is een expertensite gericht op werk, vacatures en carrière.