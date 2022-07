Vanaf vandaag gelden nieuwe roamingregels in de Europese Unie: dit moet je weten

Sinds 2017 zijn in de Europese Unie uniforme roamingregels ingevoerd. Die zorgen ervoor dat als je op vakantie in het buitenland surft of belt, en daarbij gebruik maakt van lokale telecomoperatoren, je toch je Belgische pakkettarief krijgt aangerekend. Op 1 juli worden die roamingregels nog strenger. Jij als consument doet er dus normaal gezien je voordeel mee, en bent nog beter beschermd tegen een hoge telecomfactuur op reis.

Wat verandert er precies?

Vanaf 1 juli moeten operatoren je ten eerste voldoende info bezorgen als je in het buitenland gebruik maakt van ‘beldiensten met toegevoegde waarde’. Die benut je als je op je vakantieoord bijvoorbeeld belt naar servicenummers van verzekeringsmaatschappijen, sommige ‘gratis nummers’ of klantendiensten van luchtvaartmaatschappijen. Iets wat zeker niet zo uitzonderlijk is, als bijvoorbeeld de luchtvaartmaatschappij staakt en je in het buitenland belt om info te krijgen over je exacte vertrekuur. Voor die uitzonderingen krijg je echter meestal een ‘speciaal tarief’ per minuut aan je broek, en dat jaagt je telecomfactuur fiks de hoogte in. Ook sommige ‘gratis nummers’ blijken in het buitenland helemaal niet gratis, en worden je gewoon met een toeslag aangerekend. Voortaan mogen operatoren je nog altijd die uitzonderingen aanrekenen. Maar ze moeten je vanaf nu veel beter op de hoogte brengen van die mogelijke extra kosten dan vroeger. Dat wil zeggen dat je vanaf 1 juli dus een extra gedetailleerd sms-bericht op je smartphone ontvangt als je de grens van België met een ander land oversteekt. Bovendien moet de sms linken naar een specifieke webpagina met meer uitleg over die speciale diensten en telefoonnummers.

En wat met internet?

Ook als je in je vakantieoord in de Europese Unie mobiel internet gebruikt, verandert er wat. Tot nu krijg je in het buitenland een verwittiging alvorens je je pakketlimiet overschrijdt. Het gebruik van mobiel internet stopt zelfs als je extra kosten een bedrag van 60 euro overstijgen. Je kunt die bescherming wel verwijderen, zodat je toch kunt verder blijven surfen. Maar vanaf 1 juli wordt er een tweede limiet ingevoerd: 121 euro. Heb je de bescherming van 60 euro opgeheven, dan wordt je mobiele verbinding tóch verbroken als je het bedrag van 121 euro overschrijdt. Dat gebeurt voortaan ook als je bijvoorbeeld een cruise maakt, en je smartphone per ongeluk overschakelt op een peperduur satellietnetwerk. Voortaan wordt ook die verbinding automatisch stopgezet als je 121 euro extra kosten bereikt.

Let op buiten de Europese Unie!

Als je op reis gaat naar landen buiten de Europese Unie zoals Zwitserland, dan gelden de gewone roamingtarieven. Let er dus goed op dat je smartphone niet automatisch overschakelt naar een Zwitsers netwerk, of je krijgt een hoge telecomfactuur in je bus! Schakel dus best je 4G-verbinding uit, zet je smartphone in vliegtuigmodus en werk enkel met wifi. Idem als je met een cruiseschip of met het vliegtuig op vakantie gaat. Let ook goed op in de grensstreek met Monaco, Andorra of eilanden zoals Jersey die niet behoren tot de EU.