Vanaf je 39ste verdien je doorgaans meer dan het gemiddeld: dit zijn de best én slechtst betaalde beroepen in ons land

Een voltijdse werknemer verdiende in 2020 gemiddeld 3.832 euro bruto per maand. Dat blijkt uit de jongste resultaten van het Belgische statistiekbureau Statbel. Welke jobs brengen het meeste geld in het laatje? Wat zijn de slechtst betaalde beroepen in ons land? En welke factoren hebben nog een impact op je loon? Jobat.be spit het verder uit.

De cijfers van Statbel vloeien voort uit een loonenquête bij meer dan 130.000 werknemers van Belgische bedrijven. Hun brutoloon bedroeg in 2020 gemiddeld 3.832 euro per maand, de mediaanwaarde klopte af op 3.550 euro. Nog uit de cijfers blijkt dat zeven op tien voltijdse werknemers een bedrag tussen 2.000 en 4.250 euro bruto per maand verdient. Wie het meeste geld wil scheppen, moet een job in de petrochemische sector zoeken. Daar ligt volgens de cijfers het gemiddeld bruto maandloon op 5.902 euro, ofwel liefst 54 procent boven het nationale gemiddelde. De horecasector legt de laagste lonen voor, met een gemiddelde van 2.704 euro bruto, ofwel 29 procent onder het Belgische gemiddelde. In de horeca verdien je dus ruim de helft minder dan in de petrochemie. Lees hier meer over de lonen in de chemische sector.

Je diploma

Los van de sector waarin je werkt, hebben heel wat andere factoren een impact op je loon. Wie in Brussel werkt, verdient doorgaans meer dan in andere regio’s. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest ligt het gemiddelde maandloon 18 procent boven het nationale cijfer. In de provincie Luxemburg liggen de lonen dan weer het laagst.

Ook je diploma en het beroep dat je effectief uitoefent spelen een belangrijke rol. Wie een masterdiploma op zak heeft, verdient 47 procent meer dan de gemiddelde Belg: 5.647 euro bruto per maand. Mensen zonder secundair diploma moeten het stellen met een loon van zo’n 26 procent onder het nationale gemiddelde: 2.831 bruto.

Directeurs vs. barmannen

Zo’n 10 procent van alle werknemers verdient op maandbasis minder dan 2.334 euro bruto, blijkt nog uit de cijfers. Obers en barmannen staan daar niet veraf met hun gemiddelde loon van 2.450 euro bruto per maand. Als slechtste verdieners in ons land verdienen ze liefst 36 procent minder dan het nationaal gemiddelde. Aan de andere kant van het spectrum verdient 10 procent van de loontrekkenden meer dan 5.991 euro bruto. Dan komen we vooral uit bij directeurs van grote ondernemingen. Die strijken 180 (!) procent meer loon op dan de gemiddelde werknemer. Zij kunnen gemiddeld rekenen op een maandelijks bedrag van 10.717 euro bruto.

Hier verdienen vrouwen meer

De teller op je loonbrief stijgt doorgaans met je leeftijd. Vanaf je 39ste verdien je doorgaans meer dan het gemiddelde. Wie 60 jaar of ouder is – en nog niet met pensioen is uiteraard – verdient ongeveer 31 procent meer dan het nationale gemiddelde. Het leeftijdseffect treedt wel vooral bij bedienden op.

Opvallend gegeven nog: het loonverschil tussen voltijds tewerkgestelde vrouwen en mannen is volgens Statbel bijna volledig weggewerkt. Die kloof is voor het hele land gedaald van een verschil van 4,1 procent in 2019 naar 0,4 procent in 2020. Voor het eerst in de geschiedenis is er in België een gewest waar vrouwen gemiddeld meer verdienen dan mannen: in Wallonië ontvangt de gemiddelde mannelijke werknemer 3.551 euro, terwijl zijn vrouwelijke collega 3.573 euro verdient. Er is daar met andere woorden een negatieve loonkloof van -0,6 procent tussen mannen en vrouwen. In Vlaanderen bedraagt de kloof wel nog 1,1 procent en in Brussel verdienen mannen 5,4 procent meer dan vrouwen.

