Vanaf 4 euro per maand: dit zijn de goedkoopste abonnementen voor tieners

De tijd vliegt en kinderen worden snel groot. Opgroeiende kinderen krijgen daarbij steeds vroeger een smartphone cadeau. Een bijpassend abonnement is aangewezen, zeker als je een torenhoge factuur wil vermijden. Met een budget tussen 10 en 15 euro ben je al een heel eind op weg. Maar er zijn nog enkele zaken waar je best op let. Mijntelco.be geeft raad.

Veel kinderen krijgen voor hun plechtige communie of lentefeest hun eerste smartphone. Maar hoe kies je een goed abonnement voor je kind? En opteer je daarbij voor een herlaadkaart of toch liever voor een vaste formule? Door gebruik te maken van een prepaid herlaadkaart kan een kind nooit over een vooraf ingesteld tegoed gaan. Als ouder kan je ook zelf beslissen om op een bepaald moment de kaart extra te herladen, bijvoorbeeld als cadeau.

Gaat je kind vaak bellen? Dan is zo’n herlaadkaart minder aangewezen. Voorbeeld: bij Pay&Go van Proximus kan je bij een herlaadbeurt van 10 euro ongeveer 33 minuten bellen alvorens je krediet is opgebruikt. Net zoals de bundel mobiele data bij herlaadkaarten beperkter is.

Afspraken

Beslissen doe je in de eerste plaats door duidelijke afspraken te maken. Waarvoor zal de smartphone dienen? Bellen en sms’en? Of toch vooral voor sociale media? In dat laatste geval doe je er goed aan om een bundel mobiele data te voorzien, tenzij je kind enkel thuis — via wifi — op sociale media mag. Sowieso is het aangewezen om je kind duidelijk te maken dat het best is om zo vaak mogelijk wifi te gebruiken om te surfen. Een formule met onbeperkte data kost namelijk meer, terwijl dat voor een kind in principe geen noodzaak is.

Budget

Kies je voor een abonnement, dan zijn er diverse opties. Voor kinderen moet een budget tussen de 10 en 15 euro volstaan.

Bij prijsbreker Youfone is het eenvoudig om limieten in te stellen. In de MyYoufone-app heb je een overzicht van de abonnementen van het gezin en kan je dus een bel- of datalimiet instellen voor het abonnement van je kind. Wordt de limiet overschreden, dan stopt de mobiele internetverbinding automatisch.

Een mobiel abonnement bij Youfone start al vanaf 4 euro, zo leert vergelijkingssite Mijntelco.be, maar daarvoor krijg je maar een zeer beperkte bundel mobiele data en 200 belminuten. De optie is ideaal voor ouders die hun kind enkel toelaten om thuis mobiel te surfen via wifi. Voor 9 euro heb je een abonnement waarbij je kind 3 GB mobiele data kan verbruiken.

Volledige controle

Proximus biedt een gelijkaardig systeem. Met FullControl overschrijd je nooit je maandelijkse budget: eens je databundel is opgebruikt, kan je niet meer surfen. Je kan wel onbeperkt blijven bellen en sms’en. Dé oplossing voor kids, noemt de operator het zelf. De optie is gratis toe te voegen bij Mobilus S (15,99 euro/maand) en Mobilus M (26,99 euro/maand).

Deze twee abonnementsformules hebben als grote voordeel dat je een favoriete applicatie kan kiezen waarop je kind onbeperkt mobiel kan surfen: Facebook en Messenger, Instagram, Whatsapp, Pinterest of Twitter.

Gezinnen met een abonnement bij Telenet, Proximus of Orange kunnen ook opteren om een extra simkaart toe te voegen aan hun bundel, waardoor je korting krijgt ten opzichte van een apart gsm-abonnement voor je kind.

Populair bij de jeugd

Onder jongeren en kinderen is Mobile Vikings een populaire operator. Dat heeft alles te maken met de grote databundel die je er krijgt voor je geld. Met Mobile Vikings 15 bel je onbeperkt en krijg je 10 GB data ter beschikking. Als ouder kan je een buiten-bundel-limiet instellen via de My Viking-app of de klantendienst op de website. Je kiest zelf voor welk bedrag je kind boven het abonnement mag gaan. Ook 0 euro is daarbij een mogelijkheid.

Bepaalde operatoren brachten een specifiek product op de markt voor de jeugd. De Epic-abonnementen van Proximus zijn gericht op mobiele data voor sociale media en video’s. De abonnementsprijzen variëren tussen de 19,99 (met 25 GB data) en 37,99 euro per maand (40 GB). Daarboven krijg je nog 4 GB data om algemeen te surfen.

Telecomoperator Orange lanceerde dan weer een nieuw b-merk: hey! Het richt zich op gebruikers voor wie veel data en prijs belangrijk zijn en die zich kunnen vinden in een puur online dienstverlening. Lees: ideaal voor kinderen dus. De prijzen starten vanaf 7 euro, waarvoor je 1 GB mobiele data, 60 belminuten en 500 sms’en krijgt. Voor 15 euro loopt dat al op tot 10 GB, 200 belminuten en onbeperkt sms’en. Bekijk hier de abonnementen van hey!.

Aanbiedingen genoeg dus. Door de aanbiedingen te vergelijken, kan je maandelijks heel wat besparen én vermijd je een onverwacht hoge factuur.

