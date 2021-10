Van verzekeraar veranderen blijft moeilijk: wat doet de regering?

IndependerIn haar regeerakkoord beloofde de regering De Croo werk te maken van een transparante verzekeringssector. Nu we een jaar verder zijn is het tijd voor een tussentijdse balans. Zijn we al zover? Of is er nog een weg af te leggen? Independer.be geeft je een stand van zaken.

Waarom is het nog steeds zo moeilijk om van verzekeraar te veranderen?

Veel klachten die bij de ombudsman van de verzekeringen terechtkomen, gaan over het feit dat je een verzekering moeilijk kan opzeggen. Heb je je autoverzekering niet opgezegd drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag? Dan kan je enkel na een tariefwijziging, een wijziging in de algemene voorwaarden van je contract, of na een ongeval van verzekeraar veranderen.

Bovendien is het helemaal niet eenvoudig om de polissen van verschillende verzekeraars te vergelijken. Sommige verzekeraars voorzien bijvoorbeeld bijstand na een ongeval, anderen doen dat niet, of enkel onder strikte voorwaarden. Ook de vergoeding die je ontvangt na een totaal verlies of diefstal kan sterk verschillen. Daarnaast daalt je auto bij de ene verzekeraar sneller in waarde dan bij de andere. Een snelle waardevermindering zorgt ervoor dat je verzekering goedkoper wordt, maar je zal ook minder schadevergoeding ontvangen bij een ongeval. Wie niet voor verrassingen wil komen staan, kan best meer vergelijken dan de premie alleen.

Wat heeft de regering één jaar geleden beloofd?

In het regeerakkoord van september 2020 beloofde de regering om verzekeringen transparanter te maken: “De regering zal toekomstige Europese richtlijnen tijdig omzetten, zodat het voor de consument eenvoudiger wordt om producten te vergelijken en eventueel over te stappen naar een andere kredietverstrekker of verzekeringsonderneming.”

Zo wil de regering onder andere standaard dekkingen verplicht maken. In de verplichte BA-autoverzekering is zo’n standaarddekking reeds voorzien: bij een ongeval vergoedt de verzekering de schade van de niet-aansprakelijke tegenpartij. Het regeerakkoord stelt voor om standaarddekkingen voor de belangrijkste verzekeringen te voorzien zodat je prijzen eenvoudiger kan vergelijken.

Wat is de stand van zaken vandaag?

Initiatieven uit het verleden, zoals het wetsvoorstel van Patrick Prévot (PS) van juli 2019 en recenter het voorstel van resolutie van Melissa Depraetere (Vooruit) van 29 september ll, moeten het mogelijk maken om sneller van verzekeraar te wisselen en de verzekeringsmarkt transparanter maken. Prévot wil ervoor zorgen dat je je verzekering na één jaar kan opzeggen met een opzegtermijn van slechts één maand. Laurens Teerlinck, woordvoerder van het kabinet van Pierre-Yves Dermagne, reageert hierop dat verzekeringen “complex zijn.” “De Commissie Verzekeringen zal zich over de kwestie buigen en aan de minister een voorstel bezorgen. De minister verwacht een advies voor het einde van juli 2022”, vult Teerlinck aan.

“Net zoals bij energie en telecom moet het voor de consument makkelijker worden om van verzekeraar te veranderen”, aldus Melissa Depraetere. Ze wil dat verzekeraars hun actuele tarieven openbaar stellen zodat het FSMA (De instelling die toezicht houdt op de Belgische financiële sector, red.) objectieve prijsvergelijkers kan ontwikkelen. Haar voorstel komt binnenkort op de parlementaire agenda. Als dat wordt goedgekeurd, zou de nieuwe wet begin volgend jaar in voege kunnen gaan.

