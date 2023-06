Van verf tot een smartwatch: ook deze onverwachte dingen kan je kopen met ecocheques

Vanaf juni ontvangen veel werknemers hun ecocheques, het ‘groene cadeautje’ waarop je geen belastingen of sociale bijdragen betaalt. Al heeft niet iedereen er recht op. Hoe weet je of je binnenkort ecocheques krijgt? En vooral: waar geef je ze aan uit?

Of je al dan niet ecocheques krijgt, hangt af van je bedrijfssector – omdat het vastligt in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) – of van je (individuele) arbeidsovereenkomst bij een bepaald bedrijf. In dat reglement kan je lezen of je ecocheques mag verwachten. De cheques, met een totale maximale waarde van 250 euro per jaar, blijven twee jaar geldig. Je ontvangt ze elektronisch op een kaart van Sodexo, Monizze of Edenred.

In bepaalde webshops kan je online milieuvriendelijke producten kopen die je met ecocheques kan betalen, maar bij veel ketens is dat alleen mogelijk in de fysieke winkel. Het kassasysteem moet namelijk het verschil kennen tussen de producten of diensten die wel en niet in aanmerking komen.

Ecochequevriendelijke producten herken je aan bepaalde labels, zoals het FSC-label of het EU-logo voor biologische productie. Als het product zo’n label heeft en de handelaar ecocheques aanvaardt – want dat is niet verplicht – zit je goed. Vereist je aankoop professionele plaatsing, onderhoud, herstelling of nieuwe filters, dan kan je ook dat betalen met ecocheques. We overlopen enkele voorbeelden van wat mogelijk is.

Planten, bloemetjes, tuingereedschap of een aansluiting bij een volkstuintje

Je zal er niet van achterovervallen dat je in tuincentra of doe-het-zelfketens ecocheques kan inzetten voor de aankoop van planten, tuinproducten en -gereedschap. Maar ook ecologische deuren, gordijnen, blokkeukens, verf of isolatiemateriaal komen in aanmerking. Daarnaast kan je bij je lokale bloemist soms een boeketje met ecocheques betalen, en ook een abonnement bij een volkstuintje past in het plaatje.

Ook dranktoe­stel­len als Sodastream, computermo­ni­tors en smartwat­ches kan je kopen met ecocheques.

Grote en kleine elektro

In elektrozaken kan je een nieuwe airco, koelkast of dampkap kopen met ecocheques, maar ook dranktoestellen als Sodastream, computermonitors, smartwatches en zoveel meer. Ga wel na aan welke energieklasse het specifieke product moet voldoen. Een vaatwasmachine komt in aanmerking vanaf energieklasse C, maar voor een oven heb je A+ nodig, bijvoorbeeld. Je kan ecocheques verder ook gebruiken voor een product dat hernieuwbare energie mogelijk maakt, zoals zonnepanelen, zonnecollectoren of warmtepompen.

Cosmetica, hygiëne en verzorging

Producten met het ecogarantielabel of het COSMEBIO-label met het logo ‘bio’: het staat je ook vrij om die te betalen met ecocheques. Zo haal je onder andere make-up, deodorant of zonnebrandcrème van bijvoorbeeld druantia.be of biosuperdeal.be in huis.

Ecotoerisme

Een ecologisch verantwoord hotel, jeugdherberg, B&B, bungalowpark of camping kan het Groene Sleutellabel dragen. Hetzelfde geldt voor restaurants en attracties zoals een dierentuin of zwemparadijs. Ga wel na of ze ook werkelijk ecocheques aanvaarden! Besluit je te kamperen? Ook bestek, potten, een zaklamp of een multifunctioneel zakmes kan je soms met ecocheques betalen. En ook je ticket of een Multi-abonnement bij de NMBS zit in het aanbod.

In winkels zoals Decathlon kan je vaak met ecocheques betalen voor je fiets en fietsacces­soi­res, maar ook voor een elektri­sche step of hoverboard.

Duurzame mobiliteit

Niet alleen openbaar vervoer is duurzaam. In winkels zoals Decathlon kan je vaak met ecocheques betalen voor je fiets en fietsaccessoires, maar ook voor een elektrische step of hoverboard, bijvoorbeeld. Ook financier je er een laadpunt voor je elektrisch voertuig mee. Heb je nog een diesel- of benzinewagen? Overweeg dan een cursus ecologisch autorijden en betaal die met ecocheques.

Biologische voeding, natuurvriendelijke schoonmaakproducten of houten speelgoed

In grote supermarkten kan je verschillende producten betalen met ecocheques, als ze een relevant label dragen. In webshops als biosuperdeal.be of in biogarantiewinkels zijn ecocheques een betaalmogelijkheid voor het hele aanbod.

Volledig scherm GOTS is een internationaal label voor textiel uit biologische landbouw. © rv

Kleding, schoenen of beddengoed

Verder koop je ook duurzame mode met ecocheques. Ga op zoek naar het GOTS-label voor biologisch katoen in winkels als de Juttu of AS Adventure. Of zoek een handelaar die beddengoed verkoopt met dat label en ecocheques aanvaardt.

Tweedehandsitems

Tweedehandsproducten – groot en klein – mag je betalen met ecocheques als de handelaar die aanvaardt. Zo kan je in de webshop van Krëfel met ecocheques een refurbished iPhone op de kop tikken. En in De Kringloopwinkel ligt al helemaal geen beperking op wat je koopt met de cheques. Helemaal geen reden dus om ze stof te laten vergaren.

