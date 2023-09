Van treinmachinist tot piloot: vijf spectaculaire jobs met een stevig beginnersloon en - meestal - geen diplomavereisten

JobatAls je vandaag één jaar of minder ervaring hebt, verdien je bruto gemiddeld 2.612 euro, volgens ons Salariskompas over 2022. Met andere woorden: 3.000 euro bruto is zéker mooi meegenomen voor een starter. Met onderstaande jobs kan je zoveel verdienen, vaak zelfs zonder diploma, zo weet Jobat.be . Wees gewaarschuwd: je mag van geen kleintje vervaard zijn, al zullen velen onder ons er wel hun jongens- of meisjesdroom in herkennen.

Beginnen doen we meteen met een knelpuntberoep, toch zeker in Vlaanderen. Nochtans, als startende treinmachinist verdien je bruto gemiddeld 2.973 euro. We weten het: net geen 3.000 euro dus, maar desalniettemin niet slecht.

Of je een diploma nodig hebt? Ja, maar geen hoger: een diploma secundair onderwijs volstaat als je reizigerstreinen wilt besturen bij de NMBS. Maar je kan ook treinen besturen om ze klaar te maken voor vertrek. Dan heb je minstens een getuigschrift van het zesde jaar beroepsonderwijs nodig.



Is met treinen rijden niet avontuurlijk genoeg voor je? Wat dacht je van professionele brandweerman of -vrouw? Als starter verdien je gemiddeld al 3.036 euro bruto. En je hoeft geen diploma op zak te hebben, tenzij je solliciteert voor kapitein - maar we gaan er even van uit dat je niet daarmee meteen start.

Wat je wel nodig hebt, onder meer, is een Federaal Geschiktheidsattest, en een medisch attest dat verklaart dat je in staat bent om de lichamelijke proeven voor dat eerste attest uit te voeren. En natuurlijk moet je ook uit het juiste hout gesneden zijn...



Nog zo’n beroep dat misschien niet voor iedereen weggelegd is, maar dat je bruto gemiddeld 3.008 euro oplevert. En wat meer is: voor het kader van de agenten moet je geen diploma voorleggen. Een diploma van niveau C (secundair of daarmee gelijkgesteld onderwijs) kan je wel bepaalde vrijstellingen opleveren.

Erg belangrijk (en logisch), is dat je ‘van onbesproken gedrag’ bent. Dat wil zeggen dat de commissie nagaat of je gedrag wel in overeenstemming is (geweest) met de eisen van een job als politieman of -vrouw. Lead by example, uiteraard! Kleinere overtredingen, zoals een boete voor foutparkeren, vormen doorgaans geen obstakel in de aannameprocedure. Mogelijk zal de politie ook onderzoek voeren naar de omgeving en de antecedenten van de kandidaat.



Is dit alles je nog niet spannend genoeg? Wat dacht je dan van dag in, dag uit het luchtverkeer in goede banen leiden? Toegegeven, een job waarmee je veel verantwoordelijkheid neemt, tijdens flexibele uren. Maar waarmee je ook een erg mooi brutoloon verdient van gemiddeld liefst 3.812 euro.

Daarvoor moet je een hoger secundair of daarmee gelijkgesteld diploma voorleggen. Maar je bent ook al welkom als je nog in je laatste jaar hoger secundair zit. Dus go for it, als je dit ziet zitten!



Oké, stuur je liever één vliegtuig aan, dan het hele luchtruim? Dan kan je ook de droomjob van vele jongeren waarmaken: piloot, gezagvoerder of copiloot. Bruto brengt dit gemiddeld 4.724 euro in het laatje.

Maar piloot word je natuurlijk niet zomaar. Om beroepspiloot in de burgerluchtvaart te zijn, moet je slagen voor het officiële examen ‘Lijnpiloot’, georganiseerd door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Iets waarvoor je ofwel modulaire cursussen volgt van diezelfde FOD, ofwel een opleiding aan een private instelling, ofwel de professionele bachelor luchtvaart, afstudeerrichting aspirant-lijnpiloot.



