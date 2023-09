Van schoolreizen en uitstappen tot logopedie: zo helpen de ziekenfondsen je snoeien in de onderwijskosten van je kroost

Spaargids.beEén op de tien ouders heeft moeite om de schoolrekeningen van de kinderen vlot te kunnen betalen, zo blijkt uit een bevraging van de ouderkoepel van het vrij onderwijs (VCOV, de Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen). In dat geval is elke financiële hulp dus welkom, ook die van het ziekenfonds. Spaargids.be overloopt welke tussenkomsten je mag verwachten van de verschillende mutualiteiten.

Ook schoolkosten komen in aanmerking

Ziekenfondsen staan in voor een terugbetaling van (een deel van) de rekeningen van het ziekenhuis, de dokter en de apotheker. Ze helpen daarin met de uitvoering van de wettelijke ziekteverzekering. De regeling is bij alle ziekenfondsen dezelfde.

Daarnaast kunnen mutualiteiten nog een reeks eigen voordelen bieden. Ze doen dit met de bijdrage die hun leden betalen. Hoe hoger de bijdrage, hoe meer extra’s de fondsen kunnen bieden. Dit deel van het aanbod kan dus verschillen van fonds tot fonds.

Door dit laatste kan je ook voor een aantal schoolfacturen rekenen op financiële hulp van je ziekenfonds. Dat geldt vooral voor een meerdaagse uitstap zoals een bos-, zee- of boerderijklas, maar voor logopedie is er tevens een tussenkomst mogelijk. In het kader van September Geldmaand vatten we ze hieronder samen.

Schoolreizen en meerdaagse uitstappen

• Helan betaalt 5 euro per dag met een maximum van veertig dagen per jaar bij een deelname aan een meerdaagse schoolactiviteit. Het maakt daarbij niet uit of er al dan niet een overnachting is. Omdat er een franchise geldt van 10 euro, krijg je tot 190 euro terugbetaald.

• Bij Solidaris Brabant is een tussenkomst van 7,50 euro per dag voor kinderen die met hun school van het kleuter-, lager of secundair onderwijs op bos-, zee- of sneeuwklassen trekken. De tussenkomst is beperkt tot 37,50 euro per schooljaar.

• De Christelijke Mutualiteit en Solidaris geven een tegemoetkoming van 5 euro per dag dat je kind deelneemt aan bos-, zee- of sneeuwklassen. Dit voordeel kan je combineren met de tegemoetkomingen voor sport- en jeugdkampen. In totaal wordt tot 100 euro per jaar terugbetaald. Hier geldt wel als voorwaarde dat er een overnachting is.

• Bij de Liberale Mutualiteiten krijg je 5 euro per overnachting met een maximum van 50 euro per jaar terugbetaald voor een georganiseerd meerdaags verblijf voor de klasgroep buiten de schoolmuren. Kleuters komen ook voor educatieve daguitstappen zonder overnachting in aanmerking voor deze terugbetaling.

• Bij het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen krijg je tot 50 euro per dag als je kind op schoolreis - een buitenschoolse activiteit van 1 dag - gaat. Dit voordeel is cumuleerbaar met de tussenkomst voor kampen, met inbegrip van bos-, sneeuw-, zee- en plattelandsklassen. Hiervoor geeft het ziekenfonds een tussenkomst van 5 euro per dag, met een maximum van tien dagen.

• Bij het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds bedraagt de tussenkomst tot 30 euro voor schoolreizen en -kampen zoals bos-, sneeuw- of zeeklassen.

Logopedie

Goed en duidelijk kunnen spreken: dat is zéér belangrijk, zeker op school. Daarom geven de ziekenfondsen ook vaak een tussenkomst aan zij die het op dat vlak wat moeilijker hebben en die hiervoor logopedie krijgen.

• Bij Helan bedraagt de tegemoetkoming maximaal 10 euro per sessie. Het aantal sessies is beperkt tot hoogstens 150 per vijf kalenderjaren, wat de maximale tussenkomst voor die hele periode op 1.500 euro brengt. De tussenkomst geldt als de wettelijke ziekteverzekering niet tussenbeide komt.

• Solidaris Vlaanderen geeft een tegemoetkoming van 10 euro per sessie met een maximum van 150 sessies. Ze geldt voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar die geen akkoord (meer) hebben van de adviserend-arts, en voor jongvolwassenen vanaf 19 jaar die op medisch voorschrift verder behandeld moeten worden. Je dient dan binnen de zes maanden na het einde van de tussenkomst van de verplichte verzekering een aanvraag in bij het ziekenfonds en start het vervolg van de behandeling binnen diezelfde zes maanden.

• Bij Solidaris Brabant heb je recht op een tegemoetkoming van 5 euro per zitting voor een logopedische behandeling waarvoor de adviserend geneesheer een gunstig advies verleende. Ze is wel beperkt tot twee sessies per week gedurende maximaal zes maanden en geldt nadat de betrokkene al zijn rechten bij de verplichte ziekteverzekering heeft uitgeput. De tussenkomst kan voor maximaal vier periodes van zes maanden genoten worden. De rechthebbende moet voor elke nieuwe periode opnieuw een aanvraag indienen. Wie nog geen 18 is, krijgt zijn remgeld voor een logopediebehandeling volledig terugbetaald.

• De Liberale Mutualiteiten voorzien in een terugbetaling als de wettelijke ziekteverzekering niet tussenkomt in de behandeling. Het gaat om 10 euro per sessie, met een maximum van 100 sessies.

• Het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Vlaams & Neutraal Ziekenfonds bieden een tussenkomst van 7,50 euro per sessie voor de behandeling van een stoornis. Er moet een getuigschrift van verstrekte hulp door een logopedist(e) worden voorgelegd. De toegestane behandelingsperiode loopt maximum 2 jaren. Er is voor die periode een maximum aantal van 80 sessies, wat de maximale tussenkomst op 600 euro brengt. Eenmalig kan je voor een tweede stoornis wel 80 extra sessies aanvragen.

• De Christelijke Mutualiteit geeft een tegemoetkoming van 10 euro per sessie - 15 euro voor leden met verhoogde tegemoetkoming - van minstens dertig minuten bij een erkende logopedist met een maximum van 40 sessies tot en met 18 jaar, en een maximum van 10 sessies vanaf 19 jaar. De tussenkomsten gelden in het geval de logopedie niet (meer) terugbetaald wordt door de verplichte ziekteverzekering.

Kies wat jij belangrijk vindt

Is de terugbetaling voor (meerdaagse) schoolactiviteiten of logopedie - of een ander voordeel - erg belangrijk voor jou, dan kan je overwegen om te veranderen van ziekenfonds. Je hebt daarbij de volledig vrije keuze: je mag zelfs kiezen voor een mutualiteit die zijn hoofdzetel aan de andere kant van het land heeft.

