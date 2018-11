Van Overtveldt bereid over benoeming Vanackere bij Nationale Bank te praten, maar wil politieke evenwichten respecteren TT

05 november 2018

07u52

Bron: Belga, Radio 1 0 Geld Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) is bereid opnieuw te praten over de benoeming van Steven Vanackere (CD&V) tot directeur bij de Nationale Bank, maar benadrukt wel dat politieke evenwichten best worden gerespecteerd. Hij zal opnieuw voorstellen op tafel leggen om het bestuur bij de instelling te hervormen.

Vorige week ontstond deining over de benoeming van ex-minister Vanackere tot directeur bij de NBB. Hij vervangt zijn partijgenote Marcia De Wachter, waardoor meteen de laatste vrouw uit het directiecomité zou verdwijnen.

Minister Van Overtveldt geeft toe dat het directiecomité op die manier niet meteen de samenleving anno 2018 meer zou weerspiegelen. "Dat is een understatement", luidde het in De Ochtend op Radio 1. Hij vindt dan ook dat het om een legitieme discussie gaat die is ontstaan. Toch merkt de minister op dat alle politieke partijen boter op het hoofd hebben. “De voorbije tien jaar heeft iedereen bij de Nationale Bank mannen benoemd.”

De benoeming van Vanackere is nog niet definitief. Het koninklijk besluit dat de aanstelling moet bezegelen, is immers nog niet genomen. Of er nog een discussie over zal plaatsvinden aan de regeringstafel, zoals Open Vld wil, moet premier Charles Michel beslissen, aldus Van Overtveldt. Hij waarschuwt evenwel dat het directiecomité ook een "emanatie van het politieke landschap" moet vormen. "Wat mij betreft, is het bespreekbaar, maar politieke evenwichten die we geacht worden te respecteren, kunnen we beter respecteren", aldus de N-VA'er.

Hij herinnert er overigens aan dat hij in 2015 voorstellen heeft gedaan om het bestuur bij de NBB te wijzigen, maar dat de coalitiepartners daar toen niet voor stonden te springen. "Ik zal nu terug voorstellen doen", kondigt Van Overtveldt aan.

