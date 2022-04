Van ontbloot bovenlijf tot seks met (!) je auto: de meest bizarre verkeersboetes ter wereld

Wie in Groot-Brittannië voetgangers of fietsers natmaakt door als automobilist door een plas te rijden, riskeert een boete van 100 tot 5.000 pond (116 tot 5.800 euro), plus drie strafpunten op het rijbewijs. Ook is het in Engeland verboden om te rijden met een huisdier op schoot.

Hoge nood? Als je in Groot-Brittannië onderweg moet plassen, mag je dat enkel doen tegen het rechter achterwiel. Urineren op een andere plek dan deze achterband wordt beschouwd als een strafbaar feit en kan een boete van 80 pond (93 euro) opleveren.

In Thailand is het strikt verboden om met ontbloot bovenlijf te rijden, evenals in Spanje. Ook op de fiets of tuk-tuk is dit streng verboden, hoe heet het ook is.

Volledig scherm In Thailand en Spanje is het ‘not done’ om met ontbloot bovenlijf achter het stuur te kruipen. © iStock

In Spanje kun je ook beboet worden voor het rijden met teenslippers, voor het uit het raam steken van een arm of ander lichaamsdeel en voor het wassen van je auto op de openbare weg. Maar de meest vreemde regel is het verbod om iets te dragen dat je oren bedekt, of dat nu een hoed is of een koptelefoon.

In Frankrijk moest iedereen tot voor kort een alcoholtester in de auto hebben. Inmiddels wordt dat alleen nog aanbevolen. Wel nog altijd verplicht: een ​​fluorescerend vest, een gevarendriehoek, vervangende lampen voor de koplamp en een EHBO-set.

De politie van Moskou kan boetes uitdelen aan een automobilist wanneer een auto als ‘te vuil’ wordt beschouwd. Het is daarbij helemaal aan de dienstdoende agent om te bepalen wat dat precies inhoudt. Ook in Nederland en Groot-Brittannië kun je een boete krijgen wanneer je kenteken onleesbaar is door het vuil.

Volledig scherm Vuile wagen? In Moskou riskeer je daarvoor een boete. © iStock

In Zuid-Afrika zijn ze zuinig op dieren. Als je niet vertraagt of stopt voor overstekende dieren, loop je er grote kans op een bekeuring.

In Duitsland mag je op veel plaatsen zo snel rijden als je wilt, maar wanneer je strandt langs de snelweg zonder brandstof, staat je een hoge bekeuring te wachten, en soms zelfs een rijverbod.

In Zwitserland is het verboden om op zondagochtend je auto te wassen. Volgens een Zwitserse wet maakt dat te veel lawaai.

Volledig scherm In Zwitserland is het verboden om op zondagochtend je auto te wassen. © iStock

In de Verenigde Staten is het verboden om te vloeken in de auto in de staat Maryland. In Kansas krijg je een boete van 500 dollar (438 euro) wanneer je betrapt wordt op rijden met piepende banden. In Arkansas mag je dan weer niet toeteren op plaatsen waar 's avonds na 21 uur frisdrank en sandwiches worden verkocht. En in Oklahoma bestaat een wet die het verbiedt om 'seks te hebben’... met je auto.

In Australië krijg je een boete van 476 Australische dollar (300 euro) als je vergeet om je auto af te sluiten terwijl je in een tankstation wil betalen voor brandstof. Het is er ook verboden om te knipperen met je lichten om tegenliggers te waarschuwen voor een snelheidscamera of politievoertuig.

In Denemarken moeten automobilisten voordat ze wegrijden verplicht de onderkant van hun auto controleren ‘om te kijken of er geen kinderen onder liggen te slapen’.

