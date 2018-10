Van obscuur plan tot wereldmunt: de bitcoin bestaat tien jaar Natasja de Groot HA

31 oktober 2018

19u58

Tien jaar geleden belandde het idee voor de bitcoin in de mailbox van een handvol mensen. Nu zijn miljoenen mensen bekend met de digitale valuta. Davy Stevens, werkzaam bij handelsplatform BTC Direct: "Het idee voor de bitcoin was zo krachtig. Het had alles in zich om groot te worden."

In het begin geloofde bijna niemand het, niemand vond het interessant, blikt Davy Stevens terug. Het duurde even voordat hij erover hoorde: in 2013. Nu is hij een believer. Zijn leven is erdoor veranderd: hij heeft er zelfs zijn werk van gemaakt met de handel in bitcoins.

“Zonder Satoshi Nakamoto was het nooit zover gekomen”, is zijn overtuiging. Het is nog altijd niet bekend wie of wat Satoshi Nakamoto is, maar deze figuur (aannemende dat het een pseudoniem voor een persoon is) mailde op 31 oktober 2008 een handvol mensen met een idee.



“Het was een kleine mailinglijst met een paar cryptograven, maar de tekst is historisch”, meent Stevens. De mail bevatte een whitepaper, een uitgewerkt idee over de ontwikkeling van een alternatief systeem voor het bancaire stelsel.



Stevens: “Zijn gedachtegang had alles te maken met de financiële crisis die net was uitgebroken. Banken moesten worden gered en kwamen aan het staatsinfuus te liggen. Er bestond geen enkel alternatief. Het idee van Satoshi Nakamoto draaide om de creatie van een alternatief.”

Kernprobleem

In de whitepaper stond onder andere: “Het kernprobleem met conventionele valuta is vertrouwen dat nodig is om ze te laten werken. De centrale bank moet vertrouwd worden dat ze de valuta niet ondermijnt, maar de geschiedenis zit vol voorbeelden waarin dat vertrouwen werd geschonden.”

Het was niet meer dan een idee, maar voor een paar vakidioten voldoende om er een vorm aan te geven. Drie maanden later was het zover. “En kijk eens wat een ontwikkeling de bitcoin in tien jaar tijd heeft doorgemaakt. Dat is toch ongekend.”

Toch mag het de naam van een alternatief voor het huidige financiële stelsel niet hebben, geeft de expert van het handelsplatform toe. “Maar als je de bitcoin vergelijkt met een mensenleven dan is tien jaar niets”, relativeert hij. “De technologie heeft een enorme groeispurt gemaakt, maar ja, het is nog altijd een kind van tien.”

Of de bitcoin ooit volwassen gaat worden? Of het ooit dat alternatieve systeem gaat worden dat Satoshi Nakamoto voor ogen had? Stevens denkt dat het tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen. “We hebben dit bancaire systeem altijd gehad, maar wie zegt ons dat het altijd zal blijven bestaan. Wat als er een nieuwe crisis komt en we een alternatief hard nodig zullen hebben? Ik zal mijn geld dan op de bitcoin inzetten.”