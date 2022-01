Van gehuurde grasrobots tot deelauto’s die naar je toe komen: zo ziet de circulaire toekomst eruit volgens onze geldexperte

We staan aan de vooravond van een opwindende revolutie in ons consumentengedrag. In plaats van dingen te bezitten, richten we ons in de toekomst op het gebruik ervan. Maar in de circulaire economie is nog oneindig veel meer mogelijk. Onze geldexperte Véronique Goossens, hoofdeconoom van Belfius, geeft concrete voorbeelden die een grote impact zullen hebben op ons dagelijks leven. “Je betaalt bijvoorbeeld niet langer voor de lampen en elektriciteit, maar voor de gebruikte hoeveelheid licht in je gebouw.”