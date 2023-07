Van een dagje zoo tot een vaatwasser: dit kan je allemaal betalen met je ecocheques

“18.460 Belgen wachten op een hamster­huur­wo­ning”: voor wie is het interes­sant en wat zijn de voor- en nadelen?

Huurkopen is het principe waarbij je een woning huurt met de optie om die later zelf te kopen én daarvoor een deel van je reeds betaalde huurgeld opnieuw gebruikt. Het moet nieuwbouwwoningen opnieuw betaalbaar maken voor jonge mensen. Cijfers van pionier Gilen Real Estate tonen aan het het een succes is. Wie kiest voor huurkoop? Wat zijn de voor- en nadelen? We spraken met Laurens Gilen, oprichter van Hamsterhuren, en notaris Bart van Opstal: “Huurkoop bestaat al langer voor de hotelsector en de bedrijfswereld, maar sinds kort dus ook voor particulieren.”