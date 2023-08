Van de sector waarin je werkt tot je rol binnen het bedrijf: deze factoren bepalen of jij aanspraak maakt op een wagen van het werk

In stijgende lijn

In de jongste vijf jaar tijd kregen bijna 13 procent meer werknemers een wagen van hun werkgever toegewezen. Dat blijkt uit het recentste Salariskompas, een onderzoek bij 96.000 werkende Belgen uitgevoerd in 2022. In de kleinste bedrijven - tot negen werknemers - stijgt de bedrijfswagen in verhouding het snelst: 18 procent meer op vijf jaar tijd. Het gaat hier, voor alle duidelijkheid, over zowel de pure bedrijfswagen als de salariswagen, twee verschillende concepten.

De krapte aan bepaalde profielen op de arbeidsmarkt zou één van de oorzaken van die blijvende stijging zijn. Met zo’n wagen willen werkgevers immers talent over de streep trekken om bij hen te komen werken.



Wie krijgt het vaakst een salariswagen?

Nog volgens het Salariskompas krijgen meer mannen dan vrouwen een bedrijfswagen: 51 ten opzichte van 32 procent, al maakt het vrouwelijke geslacht jaar na jaar een inhaalbeweging.

Een bedrijfswagen is vooral ingeburgerd in de privésector. Ongeveer de helft van de bedienden heeft er ééntje, veel meer dan arbeiders (14 procent) en overheidsmedewerkers (6 procent). In verhouding tot 2018 is een bedrijfswagen bij overheidspersoneel zelfs met 23 procent afgenomen.

Wie veel belang hecht aan een wagen van het werk moet aan de slag in de ICT-sector. Daar beschikt 74 procent over een bedrijfsvoertuig. De top vijf wordt vervolledigd door de sectoren energie & milieu en elektronica (elk 59 procent), hr (58 procent) en de bouw (57 procent).

Ook je rol op het werk speelt een belangrijke rol. Onder de managers en directieleden heeft 78 procent een wagen van het werk, gevolgd door adviseurs en consultants (71 procent), ICT’ers (71 procent), ingenieurs (64 procent) en verkopers (62 procent).



Wat zijn de voordelen van een salariswagen?

De salariswagen blijft één van de meest gewaardeerde extralegale voordelen: er is het fiscale voordeel en autorijden wordt ook almaar duurder. Bovendien moet je zelf geen financiering afsluiten, zoals veel mensen dat wel moeten doen om een eigen auto aan te schaffen. Je hebt daarnaast geen zorgen over verzekeringen en onverwachte onderhoudskosten. Voor een auto van het werk betaal je enkel een vaste maandelijkse bijdrage die van je loon wordt afgehouden.

Veel werknemers mogen met hun bedrijfswagen tevens op vakantie gaan. Hoe meer kilometers je rijdt, hoe voordeliger een bedrijfswagen dus wordt, zeker als je ook nog een tank- of laadkaart van je werkgever hebt gekregen.



Wat zijn de nadelen van een salariswagen?

Wees je er wel van bewust dat een bedrijfswagen geen loonsverhoging is. Integendeel: je levert er, zoals hierboven gezegd, wat loon voor in. Dat heeft ook een impact op je uiteindelijke pensioen en vakantiegeld, die worden gebaseerd op hoeveel je verdient. Aan de andere kant betaal je op meer loon nog meer belastingen. Netto hou je daar niet altijd zoveel van over. Een auto van het werk kan dan ook interessanter zijn dan een loonsverhoging.

Wat je tot slot nog moet weten: sinds 1 juli zijn er een aantal fiscale wijzigingen van kracht, waardoor je in bepaalde gevallen mogelijk meer moet betalen voor je bedrijfswagen. Zo wil de regering het autopark vergroenen en snoeien in de fiscale voordelen voor niet CO2-neutrale voertuigen.



