Van de salamitechniek tot de erfenissprong: zo kan je je (klein-)kind financieel steunen bij de aankoop van een woning

Verschillende scenario’s zijn mogelijk om je kroost een duwtje in de rug te geven. Die vallen onder te verdelen in het toekennen van financiële hulp, de al dan niet gedeeltelijke schenking van een woning en het verlenen van praktische hulp. Notaris.be wijst erop dat het ongeacht je keuze er altijd op aankomt van de gelijkheid tussen je kinderen niet uit het oog te verliezen en de schenking voldoende te documenteren.

1. Een hand- of bankgift

Bij een handgift gaan de roerende goederen (geld, juwelen, antiek ...) over van de ene hand in de andere, terwijl dat in het geval van een bankgift via een bankoverschrijving gebeurt. Die formules maken het mogelijk om een som geld te schenken, zonder dat je de schenkbelasting (3% bij schenkingen in rechte lijn) hoeft op te hoesten. Er gaan ook geen aktekosten en ereloon bij de notaris mee gepaard. Blijven de schenkers drie jaar na het ondertekenen van de overeenkomst in leven, dan is evenmin erfbelasting verschuldigd. Overlijdt de schenker toch binnen de termijn van drie jaar, dan maakt het geschonken bedrag deel uit van de nalatenschap en betaal je een erfbelasting die hoger oploopt dan de schenkbelasting.

2. Ken je kind een lening toe

Om de rente bij de bank te omzeilen, kan je je kind een renteloze of goedkope lening toekennen. Ook hier zet je best alle formaliteiten op papier. Hanteer je een intrestvoet, dan ben je op de intresten 30% roerende voorheffing verschuldigd. De kredietnemer die de intresten moet betalen, moet de voorheffing afhouden en doorstorten aan de fiscus.

3. Een grond of woning schenken

Om een grond of woning te schenken, moet je aankloppen bij de notaris voor het opstellen en registeren van de schenkingsakte. Wil je als schenker zelf nog enige tijd in de woning blijven wonen, dan biedt een schenking onder voorbehoud van vruchtgebruik de ideale uitkomst. De schenkbelasting loopt op in functie van de waarde van het onroerend goed: voor een eerste schijf tot 150.000 euro betaalt je bijvoorbeeld 3% schenkbelasting, terwijl voor de schijf tussen 250.000 euro en 450.000 euro dat percentage al oploopt tot 18%.

Om de impact van de schenkbelasting te beperken, biedt de salamitechniek soelaas. Ouders of grootouders schenken de woning dan niet in één keer, maar in verschillende schijven die de waarde van 150.000 euro niet overschrijden. Een pand met een waarde van 300.000 euro deel je dan bijvoorbeeld op in twee schijven van 150.000 euro, waardoor je telkens ‘slechts’ 3% schenkbelasting verschuldigd bent. Er moet wel telkens een periode van drie jaar tussen het schenken van elke schijf verstrijken.

Nog geen ervaring met schenken? Lees hier wat het precies inhoudt, en waar je rekening mee moet houden.

4. Een erfenissprong

Niet zelden erven de ouders een pand, maar menen ze dat het hun kinderen eigenlijk beter van pas zou komen. Dan is het mogelijk om de nalatenschap te verwerpen en die meteen richting de volgende generatie door te sluizen. Het fiscale voordeel bestaat erin dat de ouder geen erfbelasting betaalt, wat uiteraard ook het kind ten goede komt. Zonder erfenissprong passeert de fiscus immers tweemaal langs de kassa: een eerste keer wanneer de ouders erfbelasting betalen en een tweede keer wanneer ze op hun beurt sterven of het bedrag bij leven aan hun kinderen schenken. Hebben de grootouders meerdere kleinkinderen? Dan gebeurt de opdeling van de nalatenschap bovendien ook in kleinere schijven en valt het geschonken vermogen onder een lager tarief van erfbelasting.

5. Woningverkoop van ouder tot kind

Aan het ouderlijke huis kleven een hoop herinneringen en het nodige sentiment. Bovendien is het perfect mogelijk dat je als ouder al de nodige voorbereidingen hebt getroffen om er later een thuis voor je volwassen kinderen van te maken. Toch raden notarissen aan om het huis niet aan een opvallend goedkope prijs te verkopen, aangezien de fiscus het dan mogelijk als een schenking beschouwt en je bijgevolg niet aan schenkbelasting ontsnapt.

