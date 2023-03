Van brand- en waterschade tot gemorste koffie: wat dekt de inboedelverzekering?

IndependerIn je keuken of tijdens het werken mors je koffie op je smartphone of je laptop, waarna dit toestel het begeeft. ‘Gelukkig ben ik verzekerd’, denk je. Maar klopt dat wel? Wat dekt de inboedelverzekering en wat niet? Independer.be ging op zoek naar de antwoorden.

De inboedelverzekering is de bijkomende verzekering die je bij je brandverzekering (woonverzekering) afsluit. Ze dekt niet de schade aan het gebouw waarin je woont, maar aan wat erin zit: je inboedel of losse spullen dus. Het gaat dan om zaken die je kan meenemen, dus niet je keuken of bad, die integraal deel uitmaken van de woning. Tot de inboedel behoren bijvoorbeeld je bed, je tv-toestel, je computer en alle andere elektrische apparaten, al je meubels, je kleding en zelfs je voertuig. Ook je fiets die in de garage staat wordt verzekerd door de inboedelverzekering.

Wanneer kun je er een beroep op doen en is ze verplicht?

De verzekering dekt je inboedel in geval van schade, door onder andere brand, storm, hagel, water en natuurrampen zoals een aardbeving of een overstroming. Een inboedelverzekering is niet wettelijk verplicht voor huurders, in tegenstelling tot een verzekering tegen schade aan het gebouw.

Waarom is een inboedelverzekering een aanrader?

Vaak heb je geen idee wat de waarde is van alle spullen die je in huis hebt. Tot ze moeten vervangen worden. Als je volledige inboedel vernietigd zou zijn en je moet alles vernieuwen, zal dat een aardige duit kosten. Met een inboedelverzekering verzeker je voor een kleine premie ook je bezittingen tegen alle risico’s die in de brandverzekering voor het gebouw en de huurdersaansprakelijkheidsverzekering voorzien zijn. Bovendien voorzien veel verzekeraars ook dat de spullen van je gasten verzekerd zijn bij een schadegeval. Heb je bezoek en breekt er brand uit die ook een aantal zaken van je gasten beschadigt, dan komt je inboedelverzekering vaak tussen. Bij schade door brand of water lopen de kosten snel op. Zo kan een lek aan het dak niet alleen je plafond ruïneren, maar ook het hout van de kleerkast die eronder staat.

Wat is niet gedekt door de inboedelverzekering?

De inboedelverzekering dekt véél, maar vaak niet de schade aan elektronische toestellen. Veel is afhankelijk van de oorzaak van de schade. Stel dat er water op je laptop is gedruppeld door binnensijpelend water van het dak, dan is de gevolgschade aan je toestel wél gedekt. Anders ligt het met het morsen van koffie op je laptop. Die valt onder val-, stoot- en vloeistofschade. Deze schade die je zelf veroorzaakt, is meestal niet gedekt.

In de polisvoorwaarden van je verzekering staat nauwkeurig omschreven wat er wel of niet verzekerd is. Wil je toch je laptop of andere elektonica tegen alle soorten schade verzekeren, dan zal je een aparte verzekering of uitbreiding ‘alle risisco’s multimedia of elektronica’ voor je smartphone, laptop of andere toestellen moeten afsluiten. Die dekt je elektronische apparatuur tegen alle mogelijke risico’s, zowel binnen- als buitenhuis. Informeer je dus goed bij je verzekeraar.

