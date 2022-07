Van bagage- tot annuleringsverzekering: zo bepaal je welke reisverzekeringen je (niet) nodig hebt

Spaargids.beWelke keuzes moet je maken als je een reisverzekering wil af sluiten? Moet je een annuleringsverzekering hebben? Een bagageverzekering? Een verzekering voor medische kosten voor het geval je in het buitenland in de kliniek zou belangen? Heb je een bijstandspolis voor eventuele autopech nodig? En wat als je fietsen mee op reis neemt? Spaargids.be maakt een overzicht.

Dé reisverzekering bestaat niet, je moet ze zelf samenstellen volgens wat je precies nodig hebt. We overlopen even de bestanddelen.

1. Een annuleringsverzekering

Een annuleringsverzekering dekt je in tegen de kosten die je hebt als je uiteindelijk toch niet op reis kunt vertrekken of als je ze vervroegd moet afbreken wegens een aantal onvoorziene omstandigheden. Bijvoorbeeld als je een ongeval hebt gehad of ziek bent geworden, als je een sterfgeval in de naaste familie hebt, als zich een groot schadegeval aan je woning heeft voorgedaan, als je ontslagen wordt of als je herexamens moet doen.

Om te weten wat precies gedekt wordt, moet je de kleine lettertjes in de polis lezen. Het verschilt van maatschappij tot maatschappij. Een opleving van de coronapandemie op je bestemming, hoort daar doorgaans niet bij. Kijk ook wanneer de verzekering precies begint te lopen. Bij sommige verzekeraars moet je een wachttijd respecteren.

2. Bagageverzekering

Een bagageverzekering dekt het verlies van je bagage of schade die eraan is toegebracht. Ze geldt zowel voor de zaken die je meeneemt van thuis als voor spullen die je tijdens de reis hebt gekocht.

Let wel op met waardevolle spullen. De verzekeraar voorziet doorgaans een beperkt bedrag per product dat je kwijt bent of beschadigd wordt. Desnoods zal je voor specifieke zaken dus een extra verzekering moeten afsluiten via het betalen van een bijpremie.

De verzekering geldt overigens niet alleen bij verlies en diefstal, maar ook bij een laattijdige bezorging. Misschien is je valies wel op een foute vlucht meegegeven en zit ze in New York, terwijl je in Athene bent. In dat geval betaalt de verzekeraar je een som waarmee je het meest noodzakelijke gerief kunt kopen in afwachting van de hereniging met uw valies. Het bedrag hangt af van maatschappij tot maatschappij. Dat geldt ook voor het aantal uren vertraging dat nodig is om van de tussenkomst te kunnen genieten.

Naast de pure spullen die je meeneemt, dekt een bagageverzekering ook de schade die je kunt oplopen door het verlies van je reisdocumenten zoals een paspoort.

3. Bijstand aan personen

Wordt je ziek terwijl je op reis bent, dan kan je terugvallen op een terugbetaling door je ziekenfonds. Dat geldt ook als je in het buitenland bent. Voor je op reis vertrekt, vraag je daarom bij je mutualiteit best de Europese Ziekteverzekeringskaart aan. Ze bewijst dat je met de Belgische ziekteverzekering in orde bent.

Let wel: deze Europese Ziekteverzekeringskaart kent wel beperkingen. Ze garandeert enkel een vergoeding bij opnames in een openbaar ziekenhuis en niet in een private kliniek. Bovendien geldt ze niet in alle landen. Onder meer in de VS is dat laatste het geval. De kaart is ook strikt persoonlijk. Elk gezinslid heeft er dus één nodig

Wil je een ruimere dekking of reis je naar een gebied waar de Europese Ziekteverzekeringskaart niet geldt, dan kan je een bijkomende verzekering ‘bijstand aan personen’ afsluiten. Die dekt ook de kosten van repatriëring, de kosten van een gedwongen verlengd verblijf of de overkomst van familieleden die je kunnen bijstaan. Al deze zaken zijn immers niet gedekt door de Europese Ziekteverzekeringskaart.

In die bijstand aan personen kan je ook kiezen voor een dekking ‘opsporing’. Dat kan handig zijn als je gaat skiën en bijvoorbeeld het slachtoffer zou worden van een lawine of als je tijdens een bergwandeling zou verdwalen. Dergelijke operaties kosten erg veel geld.

4. Bijstand aan voertuig

Reis je met de auto naar het buitenland, dan kan je de optie ‘bijstand aan voertuig’ nemen. In dat geval word je bij autopech geholpen. Kan jouw voertuig niet ter plaatse worden hersteld, dan word je naar een garage gesleept of desnoods zelfs naar eigen land gebracht. Je kan ook de optie van een vervangvoertuig nemen. In dat geval kan je je reis voortzetten terwijl je eigen voertuig geïmmobiliseerd is. Vergelijk hier de kostprijs en dekking van verschillende bijstandsverzekeringen.

5. Fietsverzekering

Met een fietsverzekering kan je jouw tweewieler verzekeren tegen diefstal en beschadiging. Kijk in je polis wel na of die waarborg wereldwijd geldt. Daarnaast kunt je ook bijstand voor je fiets nemen. Als je dan pech hebt, wordt je geholpen. Dit is doorgaans beperkt tot een bepaalde afstand buiten de grenzen. De regeling verschilt van maatschappij tot maatschappij.

Kies je voor een extra fiets-bagage-bijstands-of bagageverzekering? Bekijk hier hoeveel zo’n bijpremie je extra zal kosten.

Tijdelijke polis of jaarcontract?

Ga je maar eenmaal per jaar voor een korte periode op reis, dan kan je een tijdelijke reisverzekering afsluiten. Ben je daarentegen meermaals van huis, dan valt een jaarcontract misschien goedkoper uit. Je hoeft dan ook niet telkens naar je verzekeraar te hollen voor een nieuwe polis. Bij Europ Assistance heb je bijvoorbeeld al een jaarcontract met beperkte dekking vanaf 57,01 euro. Wil je een ruime dekking, dan kan dit oplopen tot 291 euro. Vergelijk hier de prijs en dekking van verschillende reisverzekeringen.

Denk aan je kredietkaart

Ben je van plan een reisverzekering af te sluiten, kijk dan vooraf ook of je al een dergelijke dekking hebt. Zo bieden tal van kredietkaarten – zekere de duurdere – al een deel annuleringsverzekering aan als je de reis met de kaart heeft betaald. Bekijk hier welke verzekeringen jouw kredietkaart bevat.

