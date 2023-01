Van 221.000 naar 142.500 euro, tweedehandsmarkt voor Rolex en co stuikt in elkaar: “Toch blijft een luxehorloge op lange termijn een goede investering”

“Dit shirt werd eerst verkocht voor 510 euro, vijf jaar later voor 9.999 euro”: ook investeer­ders azen op verzamelob­jec­ten

Een oud stripboek, ongebruikt speelgoed of een flesje drank? Gooi ze niet zomaar weg, want zulke zaken kunnen jaren later opeens veel meer waard zijn. De afgelopen jaren is de waarde van verzamelobjecten fors gestegen en dat biedt ook kansen voor beleggers. Veilingsite Catawiki maakte een selectie van de opvallendste prijsstijgingen in de afgelopen jaren. “Een eerste editie van dit stripalbum werd verkocht voor 958 euro in 2017, en twee jaar later voor 12.200 euro.”

