Van 1,2 biljoen (!) naar ‘amper' 400 miljard dollar beurswaarde op 1 jaar tijd. Wat is er aan de hand met Tesla?

Gek of geniaal? Vlaamse tech-ken­ners over de bizarre poll van Elon Musk: “Het resultaat is een brokkenpar­cours”

Een CEO van een miljardenbedrijf die de massa laat beslissen of hij mag aanblijven of moet aftreden: de poll die Elon Musk lanceerde, is ongezien. Peter Hinssen en Steven Van Belleghem, Vlaamse experts uit de tech-sector, reageren met verbijstering: “We hebben hem altijd geniaal gevonden, maar wat hij nu bij Twitter uitspookt is zéér vreemd. Tenzij er een groter plan is en hij ons allemaal ‘bij ons pietje’ heeft.”

20 december