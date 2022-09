Van 0 tot 13,5 procent: zo sterk verschillen de kostenpercentages in het aangaan van een lening voor een laptop

Spaargids.beIs je laptop traag geworden? Of valt het batterijleven tegen? Dan ben je mogelijk toe aan een nieuwe laptop. Die kan je perfect via een lening aankopen. Maar waar doe je dat het goedkoopste? Via de winkel of de bank? Of zijn er nog andere opties? Spaargids.be zoekt het voor je uit.

Laptops kunnen sterk verschillen in prijs. Een blik op de websites van Media Markt, Vanden Borre en Krëfel leert dat de prijzen variëren van 250 tot 4.500 euro. Voor 650 à 700 euro heb je weliswaar een degelijk toestel.

Persoonlijke leningen

Financiële instellingen bieden persoonlijke leningen aan. Meestal bedraagt het minimumbedrag daarvoor 1.200 of 1.250 euro. Bij KBC Bank en Cetelem kan je al terecht voor een persoonlijke lening vanaf 500 euro. Stel dat je een laptop van 700 euro zou kopen en die wil afbetalen op twee jaar tijd, dan betaal je daar bij Cetelem 4,99 procent interest (JKP) voor, goed voor een maandelijkse aflossing van 30,67 euro. Het totaal terug te betalen bedrag is bijgevolg 736,08 euro.



Bij KBC – ook voor 24 maanden – bedraagt het jaarlijks kostenpercentage (JKP) 6,99%, met een maandelijkse aflossing van 31,27 euro. Het totale bedrag is dan 750,46 euro.



Vergelijk hier tarieven voor persoonlijke leningen bij verschillende banken.

Lenen bij de winkel

Leen je liever niet via de bank? Ook in de winkel kan je jouw laptop kopen met een terugbetaling via een maandelijkse aflossing. Voor een laptop van 699 euro biedt Media Markt enkel een lening aan met een looptijd van achttien maanden, met een JKP van 10,50%. Dit betekent dat je maandelijks 41,98 euro aflost. Op het einde van de rit heb je dan 753,48 euro betaald.

Ook Vanden Borre heeft voor zijn klanten zo’n terugbetalingsmogelijkheid via een maandelijkse aflossing. De aflossingstermijn bedraagt hier eveneens achttien maanden. Het JKP bij Vanden Borre ligt vast op 6,49%. Voor een laptop van 699 euro bedraagt het maandelijks aflossingsbedrag 40,80 euro. Alles samen betaal je dus 734,40 euro.

Voor een aankoop op afbetaling gaat Krëfel uit van een JKP van 13,49% en een aflossingstermijn van 30 maanden. Het aflossingsbedrag voor een laptop van 699 euro begint bij 40 euro en zakt dan stapsgewijs. De tweede en derde maand betaal je bijvoorbeeld 37,5 euro. Per twee maanden zakt het bedrag met 2,50 euro, tot je in de maanden 11 tot 29 nog 25 euro betaalt, met 1,32 euro als saldo bij de laatste betaling. Alles samen heb je dan 806,32 euro terugbetaald.

Lenen via de school

Voor studenten is het interessant om na te gaan of hun onderwijsinstelling een lening toestaan. Sommige scholen bieden studenten immers een renteloze lening aan voor de aankoop van een laptop. Dat is onder meer het geval bij Universiteit Gent.

Het bedrag van de lening is beperkt tot het bedrag van de aankoop, met een maximum van 2.000 euro. In dat bedrag zitten laptop, toebehoren, verzekeringen, servicediensten en een extern scherm voor thuisgebruik. De terugbetalingstermijn voor een lening, afgesloten in academiejaar 2022-2023, loopt maximum over één academiejaar. De volledige lening moet je ten laatste terugbetalen tegen 30 september 2023 of binnen de drie maanden na het stopzetten van je studies. Je betaalt alleen het geleende bedrag terug. De unief rekent geen intresten aan bij een tijdige terugbetaling.

Bij de UGent is de belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen dat een student zijn hoofdinschrijving aan de UGent heeft, met een diplomacontract van minstens 27 studiepunten.

