Valse Facebook-reclame met BV's kostte slachtoffers zeker 400.000 euro ADN

10 december 2019

17u27

Bron: Belga 3 Geld De hopen valse reclameberichten op Facebook met BV's als Natalia of An Lemmens in de hoofdrol hebben slachtoffers ruim 400.000 euro gekost. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Leen Dierick opvroeg bij minister van Consumentenzaken en partijgenote Nathalie Muylle.

Het Brusselse parket heropende in september een onderzoek naar fake news-berichten over BV's als Evi Hanssen, Natalia of An Lemmens op Facebook.

“Minimum”

Met valse verhalen over hoe de bekende Vlamingen zogezegd snel rijk waren geworden, of gratis schoonheidspakketten aanboden, werden mensen ervan overtuigd hun contactgegevens door te spelen. Daarna werden ze gecontacteerd en overtuigd om honderden euro's over te schrijven. In totaal liepen die bedragen dus op tot ruim 400.000 euro.



"Een minimum", denkt Kamerlid Leen Dierick. "Want niet iedereen die het aangeeft bij de Economische Inspectie vult volledige gegevens in of vermeldt de schade die ze hebben geleden." Volgens Dierick liggen de werkelijke bedragen wellicht een pak hoger. Het CD&V-Kamerlid roept iedereen die ermee te maken krijgt op klacht in te dienen, "ook als het maar om een klein bedrag gaat".

De Economische Inspectie ontving dit jaar - tot en met 18 november - 168 meldingen over nepadvertenties. De inspectie heeft op basis daarvan twee onderzoeken ingesteld, in één dossier werden inbreuken vastgesteld.

Preventie

Volgens minister van Consumentenzaken Nathalie Muylle werden al heel wat initiatieven genomen op vlak van preventie. Zo waarschuwt de FOD Economie voor nepadvertenties en informeert ze de betrokken actoren over de manier waarop fraudeurs daarbij te werk gaan. De Economische Inspectie werkt ook actief samen met politie en parket.

