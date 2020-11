Vakbonden zetten druk voor hogere lonen

Lukaku keldert Jonas in Verdubbel je Loon op Qmusic: zoveel verdient hij als ambulan­cier

16 november Een vraag over onze nationale voetbalheld Romelu Lukaku heeft de poging van ambulancier Jonas Leroy (26) uit Veurne om de hoofdprijs binnen te halen in Verdubbel je Loon op Qmusic stokken in de wielen gestoken. Hij wist uiteindelijk zeven van de tien vragen correct te beantwoorden in een minuut tijd en mag toch nog 70 euro bijschrijven op zijn bankrekening.