Vakbonden over pensioenwebsite: "Raming onmogelijk als puntensysteem wordt ingevoerd"

Geld

Als federaal minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine blijft vasthouden aan een puntensysteem, dan wordt het "onmogelijk" om het toekomstig pensioenbedrag te ramen. Dat melden de drie vakbonden, ACV, ACLVB en ABVV, in een reactie op de update van MyPension.be, de website waarop iedereen kan zien hoeveel hij of zij later als pensioen zal krijgen