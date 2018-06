Vakbonden ongerust: "Vierde telecomspeler bedreiging voor tewerkstelling en kwaliteit dienstverlening"

HA

15 juni 2018

10u40

Bron: Belga 0 Geld De vakbonden reageren "verontrust" op de mogelijke komst van een vierde mobiele netwerkoperator op de Belgische markt, zoals minister van Telecom Alexander De Croo (Open Vld) wil. ACV-Transcom, ACOD en VSOA zien daarin "een bedreiging van de Belgische tewerkstelling en de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger".

"Deze nieuwkomer in deze kleine markt zal de tewerkstelling kannibaliseren bij de huidige operatoren en een deel van die gedelokaliseerde tewerkstelling zal zich in het buitenland terugvinden. Met de komst van een vierde operator zal de kwaliteit van de tewerkstelling verminderen", klinkt het.

Iedereen zal hierdoor getroffen worden, zowel de burgers als de ondernemingen Vakbonden

De komst van de nieuwe speler zal volgens de bonden ook de dienstverlening en de kwaliteit van het netwerk verminderen. "De investeringen dalen en de innovatie vertraagt. Iedereen zal hierdoor getroffen worden, zowel de burgers als de ondernemingen."

Voor de bonden is het voorstel over een vierde operator "een bedreiging voor de economische ontwikkeling van de bedrijven en dus ook de tewerkstelling in alle sectoren".