Vakbonden niet te spreken over sneller dalende werkloosheidsuitkering: "Ondoordachte rechtse fetisj" ADN

18 juli 2018

19u42

Bron: Belga 1 Geld De socialistische vakbond ABVV en de christelijke vakbond ACV reageren verontwaardigd op het voorstel om werkloosheidsuitkeringen sneller te doen dalen. "De logica erachter is totaal verkeerd", luidt het.

"Een versnelde degressiviteit toepassen op de werkloosheidsuitkeringen om zo knelpuntberoepen in te vullen, is dogmatisch, ondoordacht en sociaal onrechtvaardig", reageert het ABVV op het nieuws dat minister van Werk Kris Peeters (CD&V) laat onderzoeken of het haalbaar is die uitkeringen sneller te laten dalen. Bovendien mist het zijn doel want "de tewerkstelling in knelpuntberoepen wordt niet afgeremd door het niveau van de werkloosheidsuitkeringen", luidt het.

"De afkeer voor bepaalde knelpuntberoepen of -functies, valt vooral te wijten aan de slechte kwaliteit van de jobaanbiedingen (zowel op het vlak van verloning als op het vlak van arbeidsvoorwaarden). Het heeft ook te maken met een gebrekkige afstemming tussen wat bedrijven vragen enerzijds en de opleiding van werklozen anderzijds. Over deze punten rept de minister echter met geen woord. Erger nog, hij heeft het nu gemunt op de werkloze werknemers en wil hen in armoede drijven", zegt het ABVV.

De socialistische vakbond besluit dat de regering haar beloftes jegens de meest kwetsbaren in de samenleving niet nakomt. "Zodra er begrotingsproblemen zijn of een gebrek aan politieke ambitie, zijn het net die mensen die daarvoor de prijs betalen", hekelt de organisatie.

"De wortel blijkt zoveel effectiever dan de stok"

"Het idee dat door een werkloze minder middelen te geven, hij of zij sneller werk zal zoeken is een rechtse fetisj", klinkt het bij christelijke vakbond ACV. "Die rechtse visie hanteert enkel de stok. Internationaal onderzoek weerlegt dit veelvuldig. Zelfs de studiediensten van OESO en Europese Commissie geven toe dat deze ideologie niet overtuigt. Zo blijkt er geen negatief verband te zijn tussen de hoogte van uitkeringen en de kans op uitstroom uit de werkloosheid."

Volgens de christelijke vakbond concluderen enkele studies zelfs dat hoe genereuzer de sociale protectie, hoe sneller de uitstroom. Geen verrassing, zo vindt de organisatie, want "betere uitkeringen laten werklozen toe om te investeren in een vervoersmiddel, een internetabonnement, kinderopvang, bijscholing, sociale contacten en verhogen daarmee de kans op het vinden van werk. De wortel blijkt zoveel effectiever dan de stok."

Momenteel krijgt wie drie maanden werkloos is, 65 procent van zijn laatste loon, met een maximum van 1.702 euro. Na een jaar is dat nog 60 procent, met een maximum van 1.464 euro. Wie na 48 maanden nog altijd geen job heeft, valt terug op een forfait, dat daarna niet verder daalt.

Volgens experts werkt dat systeem echter niet activerend genoeg. Er wordt nagedacht over een stelsel waarbij de uitkering hoger ligt in de eerste maanden en daarna sneller daalt. Peeters liet weten dat alvast aan de RVA is gevraagd om de impact van alle mogelijke aanpassingen te becijferen.