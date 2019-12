Vakbonden blokkeren toegang AB Inbev in Leuven HAA ADN

02 december 2019

17u48

Bron: Belga 2 Geld Vakbondsmilitanten blokkeren sinds 16.30 uur de toegang tot AB Inbev in Leuven. Aanleiding is het mislukken van de cao-onderhandelingen bij de biergigant.

Een dertigtal vakbondsmilitanten verspert op dit moment de toegangspoort van AB InBev in Leuven. Vrachtwagens kunnen daardoor de brouwerij niet meer in- en uitrijden, zo bevestigt de socialistische vakbond, nadat Business AM over de blokkade berichtte.

Onder druk zetten

Het gaat niet om een staking, want in de brouwerij zelf wordt gewoon doorgewerkt. De blokkade duurt minstens tot morgenmiddag 13 uur, wanneer de cao-onderhandelingen hervat worden.



De vakbonden willen met de actie de directie onder druk zetten om toegevingen te doen op vlak van de werkzekerheids- en inkomensgarantie bij ontslagen om economische redenen. De directie wil de regels op dat vlak strenger maken, terwijl de vakbonden net een uitbreiding van het systeem bepleiten. Aanleiding voor de syndicale eis is de vaststelling dat de directie de afgelopen maanden een aantal bedienden individueel liet afvloeien.

“Geen enkele vooruitgang”

“Tijdens de vergadering vandaag is er geen enkele vooruitgang geboekt. Voor de vergadering van morgen heeft men beloofd aanwezig te zijn met een uitgebreidere directie”, aldus Kris Croonenborghs (ABVV).

Ook vorige week woensdag voerden de vakbonden om dezelfde reden actie. Toen werden alle brouwerijen en depots van AB InBev in ons land gedurende 24 uur volledig platgelegd. Volgens Croonenborghs zal later op de avond ook de brouwerij van Jupille geblokkeerd worden.

“Uitzonderlijke regeling”

In een reactie betreurt de directie van AB InBev dat de sociale onderhandelingen vandaag nog niet tot een oplossing hebben geleid. “Er werden vorderingen gemaakt, maar de vakbonden verlieten de tafel, nog voor alle nieuwe en verbeterde voorstellen besproken konden worden”, luidt het. De directie benadrukt voorts “dat onderhandelingen alleen kunnen verlopen in een serene sfeer en aan de onderhandelingstafel”.

Wat de werkzekerheidsgarantie betreft, wijst AB InBev op het feit dat sinds 2011 in de brouwerij een regeling geldt waarbij in geval van vermindering van tewerkstelling aan de getroffen arbeiders drie jaarsalarissen wordt betaald. “Deze uitzonderlijke regeling komt boven op de wettelijk verplichte vergoedingen. De vakbonden willen hier bovenop nog langere individuele garanties”, aldus AB InBev. Het bedrijf investeerde de afgelopen jaren naar eigen zeggen 590 miljoen in de Belgische brouwerijen en creëerde zo 621 banen.