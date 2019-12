Vakbonden blokkeren toegang AB Inbev in Leuven HAA

02 december 2019

17u48

Bron: Belga 0 Geld Vakbondsmilitanten blokkeren sinds 16.30 uur de toegang tot AB Inbev in Leuven. Aanleiding is het mislukken van de cao-onderhandelingen bij de biergigant.

Een dertigtal vakbondsmilitanten verspert op dit moment nog steeds de toegangspoort van AB InBev in Leuven. Vrachtwagens kunnen daardoor de brouwerij niet meer in- en uitrijden. Dat bevestigt de socialistische vakbond, nadat Business AM erover berichtte.

Het gaat niet om een staking, want in de brouwerij zelf wordt gewoon doorgewerkt. De blokkade duurt minstens tot dinsdagmiddag 13 uur, wanneer de cao-onderhandelingen hervat worden.

De onrust bij de biergigant is niet nieuw. Twee weken geleden braken in alle brouwerijen (Leuven, Jupille, Hoegaarden en Belle-Vue) en depots in ons land van AB InBev al een staking uit. De bonden eisten toen een uitgebreidere werkzekerheidsgarantie en een correcte uitbetaling van de lonen en van de RSZ-aangifte.

Dadelijk meer