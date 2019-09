Vakbonden blazen nieuwe pilotenstaking bij British Airways af TT

18 september 2019

16u54

Bron: Belga 0 Geld De nieuwe staking van de piloten van British Airways op 27 september gaat niet door. Dat meldt de vakbond BALPA op zijn website. “Iemand moet het initiatief nemen om dit geschil op te lossen”, luidt het.

Op 9 en 10 september legden de piloten van British Airways al het werk neer. De Britse luchtvaartmaatschappij annuleerde toen in totaal 1.600 vluchten, waardoor 200.000 reizigers getroffen werden. Ook de twaalf dagelijkse BA-vluchten (zes heen en zes terug) tussen Londen en Brussels Airport werden geannuleerd. Een stakingsdag kost de maatschappij 40 miljoen pond (45 miljoen euro).

Afgelopen weekend waarschuwde BA al dat het op 27 september opnieuw al zijn vluchten zou moeten annuleren vanwege de nieuwe staking van de piloten. De maatschappij zei toen te hopen dat de vakbonden de sociale acties zouden annuleren en weer om de onderhandelingstafel zouden komen zitten.

Op die oproep lijkt BALPA nu in te gaan. “De stakingen op 9 en 10 september hebben de woede en vastberadenheid van piloten getoond”, luidt het. “Nu is het tijd voor een periode van bezinning voor het geschil verder escaleert en het merk onherstelbare schade oploopt.” Volgens secretaris-generaal Brian Strutton gaat het om “een oprechte poging om een pauze in te lassen zodat het gezond verstand kan zegevieren”.

De vakbond zegt te hopen dat ook BA en moederbedrijf IAG het geweer nu van schouder zullen veranderen. “De passagiers verwachten terecht dat BA en zijn piloten hun problemen oplossen zonder verstoring”, aldus Strutton.

De piloten eisen een loonsverhoging en nieuwe afspraken over winstdeling en uitbetaling in aandelen. BA zegt de piloten een eerlijke loonsverhoging te hebben geboden.