Vakbond: “Uitverkoop bij Brantano uitgesteld” HAA

10 augustus 2020

16u36

Bron: Belga 0 Geld De uitverkoop bij FNG-dochter Brantano is uitgesteld. Dat is vernomen bij vakbond ACV Puls. De curatoren zouden al de hele dag aan het onderhandelen zijn.

Vakbondsman Sven De Scheemaeker van ACV Puls zegt dat aan de werknemers van schoenwinkelketen Brantano gevraagd is om hun persoonlijke kluisjes leeg te maken en hun sleutels in te leveren.

De vakbond vermoedt dat er mogelijk overnamekandidaten zijn die de uitverkoop liever niet zien plaatsvinden. Als de uitverkoop niet zou plaatsvinden, hoeft dat volgens De Scheemaeker niet per se een slechte zaak te zijn, aangezien er niet veel enthousiasme was bij het personeel voor zo'n uitverkoop.



De ondernemingsrechtbank van Mechelen heeft vorige week maandag 20 vennootschappen van modegroep FNG failliet verklaard. Brantano NV is een van die getroffen vennootschappen.

