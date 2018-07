Vakbond reageert geschokt op waarschuwingen die Ryanair naar zijn personeel stuurt HA

29 juli 2018

12u57

Bron: Belga 0 Geld De Franstalige christelijke vakbond CNE noemt het "schandalig" dat Ryanair "no show"-waarschuwingsbrieven stuurt naar personeelsleden die deelnamen aan de staking van vorige woensdag en donderdag. De vakbond uit zijn ongenoegen in een brief die gericht is aan de Belgische en Europese autoriteiten.

"Een 'no show' is een zware fout die, wanneer het vaker gebeurt, gewoonlijk tot ontslag zonder vergoeding leidt. Deelnemen aan een staking kan in geen geval worden beschouwd als een zware fout. Dat druist in tegen alle internationale conventies", benadrukt de CNE.

Het duurt al veel te lang dat Ryanair zijn zin kan doen op sociaal vlak, zonder dat de sociale inspectiediensten optreden Vakbond CNE

De vakbond richt zich tot premier Charles Michel, tot minister van Werk Kris Peeters, tot Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en tot Europees Commissaris van Sociale Zaken Marianne Thyssen. De vakbond verwacht een reactie van deze bevoegde politici. "Het duurt al veel te lang dat Ryanair zijn zin kan doen op sociaal vlak, zonder dat de sociale inspectiediensten optreden", stelt de CNE.

Ryanair had woensdag en donderdag 600 vluchten geannuleerd omdat het cabinepersoneel in staking ging in België, Portugal, Spanje en Italië. Dat had gevolgen voor zowat 50.000 reizigers. Ryanair telt 700 personeelsleden in België, van wie er 600 op de luchthaven van Charleroi werken.