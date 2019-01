Vakbond: “Meer dan 100 banen bedreigd door nakend faillissement modewinkels New Look” ADN

17 januari 2019

11u45

Bron: Belga 0 Geld De directie van de modeketen New Look wil de boeken van de zes Belgische winkels neerleggen. Er zijn 110 banen bedreigd. Dat heeft de Franstalige christelijke bediendebond CNE vandaag meegedeeld. Het personeel gaat het werk neerleggen.

Volgens de vakbond heeft New Look winkels in Antwerpen (2), Brussel (2), Hasselt en Bergen.