Vakbond hekelt grote loonkloof in chemische sector: “In de scheikunde kan je maar beter een man zijn” HAA

03 maart 2020

16u20

Bron: Belga 0 Geld Tussen werknemers en werkneemsters in de sector van de scheikunde gaapt een enorme loonkloof. Dat leidt de socialistische vakbond (ABVV) af uit een enquête onder zijn leden. "In de scheikunde kan je maar beter een man zijn", concludeert het ABVV.

Aanleiding voor de peiling is de Internationale Vrouwendag op 8 maart. Uit de bevraging blijkt dat één vrouw op vijf er minder verdient dan 14 euro bruto of 2.300 euro bruto per maand. Bij de mannelijke werknemers is dat één op tien.

Zestig procent van de werkneemsters verdient minder dan het mediaaninkomen van 3.000 euro bruto per maand, tegen 36 procent van de mannen. Bij ondernemingen met minder dan 50 werknemers loopt dat cijfer op tot 95 procent, in bedrijven zonder syndicale delegatie tot 86 procent.



De loonkloof in de chemische sector is bovendien groter dan in andere sectoren. Zo verdient een vrouw gemiddeld 9,6 procent minder dan een man (na correctie voor de arbeidsduur), terwijl in de sector van de scheikunde een vrouw gemiddeld 17,30 procent minder verdient dan haar mannelijke collega's.

Andrea Della Vecchia, federaal secretaris van ABVV Scheikunde, vindt de resultaten verontrustend. "In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, zijn er ook werkende armen in de sector van de scheikunde. Uit onze enquête blijkt dat het vooral vrouwen zijn die getroffen worden", klinkt het.

Lees ook:

Vind je dat je meer loon verdient? Deze adviezen helpen om je werkgever te overtuigen (+)

Dit moet je als 50-plusser op je cv zetten om leeftijdsdiscriminatie te omzeilen, volgens experts (+)