Vakantievilla in eigen land? Markt van het luxevastgoed draait op volle toeren

29 juli 2020

21u26

Bron: VTM NIEUWS 3 Geld Gigantische villa’s verkopen, het blijkt vandaag helemaal niet zo moeilijk. De markt van het luxevastgoed draait zelfs op volle toeren. “Dan spreken we over eigendommen van meer dan 1 miljoen euro.” En dat ondanks de coronacrisis. Of misschien juist dankzij? De verkopers merken het hoe dan ook duidelijk: mensen met geld willen gerust een miljoen neertellen voor een luxe-vakantievilla in eigen land.



In 2017 werden 810 woningen verkocht die duurder zijn dan 1 miljoen euro. Twee jaar geleden, in 2018, waren dat er 913 en in 2019 al 984. Een recordjaar: nooit eerder werden meer huizen van meer dan 1 miljoen euro verkocht. Vooral in Vlaanderen. En dit jaar lijkt nóg beter te worden.

Thuisvakantie lijkt door de coronacrisis een beetje de norm geworden. En dat doet het luxevastgoed klaarblijkelijk schitteren. “We zitten vandaag met een gezondheidscrisis die ervoor zorgt dat mensen zich heel bewust zijn van het feit dat een woning hebben waar je veel comfort hebt, belangrijk kan zijn”, legt Roel Druyts van Hillewaere vastgoed uit.



“Zwembaden zitten duidelijk in de lift. Maar ook bijgebouwen aan zwembaden. We zien bijgebouwen met een tweede woonkamer, een keuken erbij, ruimte om mensen te ontvangen - om er dan voor te zorgen dat mensen niet in de woning zelf ontvangen moeten worden.”

In welke gemeenten worden het meeste van zulke stulpjes verkocht? Op plaats 1 staat niet verrassend Knokke-Heist. Op plek 2 staat Antwerpen, gevolgd door Gent en Ukkel.

