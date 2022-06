Vakantieplannen gedwarsboomd door herexamens? Dit moet je weten als je je reis annuleert

Spaargids.beDe reis naar zonniger oorden in augustus is reeds geboekt, maar nu krijg je te horen dat je net dan herexamens moet afleggen. Wat gedaan? Kan je die vakantie nog annuleren? Spaargids.be pluist uit of je al dan niet iets krijgt terugbetaald bij annulatie van je reis.

Alles hangt af van hoe je je reis hebt geboekt. Soms is een annuleringsverzekering inbegrepen in de prijs van de reis. Vaak is dat niet het geval en is de verzekering een optie.

Voor nagenoeg alle reisannuleringsverzekeringen zijn herexamens een goede reden om tussen te komen voor de reisannuleringsvergoeding die je moet betalen als je je reis cancelt. Het maakt geen verschil uit of je je reis zelf of via een touroperator hebt geboekt. De voorwaarden uit het contract zijn allesbepalend. Om die te kennen, moet je het contract onder de loep nemen of de voorwaarden op de website van je verzekeringsmaatschappij analyseren.

Wat zijn de voorwaarden?

De data van je herexamens spelen een cruciale rol. In de meeste gevallen is het een voorwaarde dat die voorzien zijn tussen de dag waarop je op reis zou vertrekken en dertig dagen na je voorziene terugkomst. Dat is onder meer een voorwaarde bij AG en Ethias.

Daarnaast leggen sommige reisverzekeringen nog andere voorwaarden op. Ze eisen bijvoorbeeld dat je reis geboekt is vóór 1 juni. Andere houden ook rekening met het onderwijsniveau of het studiejaar. Tussenkomen voor je reisannuleringsvergoeding doen ze dan bijvoorbeeld alleen als je student hoger onderwijs of laatstejaars secundair onderwijs bent.

Let op de kleine letters

Naargelang het type annuleringsverzekering kan de vergoeding aanzienlijk verschillen. Heb je een jaarcontract, dan is de verzekeringsmaatschappij vaak soepeler voor het toekennen van een annuleringsvergoeding dan bij een tijdelijk contract. Waar je zeker ook rekening mee moet houden, zijn de vrijstellingsbedragen en vergoedingsplafonds. Die kunnen serieus verschillen, zoals dat ook voor andere verzekeringen het geval is.

Is een reisverzekering nodig bij een kredietkaart?

Heb je een kredietkaart, dan kan een reisverzekering overbodig zijn. Heel wat van die kaarten bevatten immers al een reisverzekering. Dat is zo goed als altijd zo bij de duurdere types ‘gold’, ‘platinum’ of ‘premium’. Wat die kaarten precies dekken, verschilt van kaart tot kaart en hangt ook af van je financiële instelling. Bekijk hier welke verzekeringen automatisch aan je kredietkaart gekoppeld zijn.

Hoeveel is het terugbetaald bedrag?

Wat de verzekeringsmaatschappij terugbetaalt van je geboekte reis, verschilt van verzekering tot verzekering. Om dat te achterhalen is de reisverzekeringenvergelijker van Spaargids.be een handige tool. Je krijgt er een overzicht van de dekkingen die de verzekeringsmaatschappijen aanbieden en wat ze terugbetalen bij een annulering.

