Vakantie naar Turkije geboekt met TUI? Dan heb je geen recht op annulatie- of vertragingscompensatie. “Normaal krijgen we 400 euro per persoon”

Een onhandelbare, want uitgeputte Féline (5) en haar papa en mama op van de zenuwen: de verder zo geslaagde vakantie van Koen Van den Berghe eindigde behoorlijk in mineur. “Onze vakantie aan de Turkse kust was top, dus vertrokken we goed uitgerust ‘s ochtends om half acht richting luchthaven voor de terugvlucht om twintig voor twaalf ‘s middags. Toen liep het de eerste keer mis: om onduidelijke redenen werd de vlucht geannuleerd en zouden we de dag nadien vertrekken, ‘s nachts iets na drie uur. In afwachting werden we naar een hotel op drie kwartier rijden van de luchthaven gebracht. We kwamen er pas rond drie uur in de namiddag aan, ‘s avonds om half twaalf uur moesten we weer naar de luchthaven vertrekken. Maar toen we na drie kwartier rijden weer in de luchthaven stonden, bleek die nieuwe vlucht uren vertraging te hebben.”