Zware beroepen: dit zegt de wet

19 januari 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 Vacature Er wordt maar over en weer gediscussieerd over zware beroepen, maar waarom eigenlijk? Bestaan er op dit moment dan geen ‘erkende’ zware beroepen? Voor iedereen die de draad een beetje kwijt is en het kluwen van onze pensioenregeling nog moeilijk kan ontwarren, zetten we de huidige wetgeving even op een rij.

Privésector: SWT (brugpensioen) voor zware beroepen

Word je na een lange loopbaan ontslagen? Dan kan je in de privésector sinds de jaren 70 terugvallen op het brugpensioen, dat vandaag het Stelsel van Werkloosheid met bedrijfsToeslag heet (SWT). Dat betekent dat je een uitkering krijgt, met een extra aanvulling van je werkgever of een sectorfonds. “Vandaag kan je gebruik maken van het SWT vanaf je 62 jaar, na een loopbaan van 40 jaar voor mannen en 34 jaar voor vrouwen”, vertelt Geert Vermeir, juridisch expert bij SD Worx. “Heb je gedurende de laatste 10 jaar minstens 5 jaar een zwaar beroep gehad, of gedurende de laatste 15 jaar minstens 7 jaar, dan kan je al eerder van het stelsel genieten. Op voorwaarde dat een sectorcao of een cao op bedrijfsniveau het recht voorziet. De Nationale Arbeidsraad omschrijft in dit geval heel duidelijk wat een zwaar beroep is: werk in ploegen, in nachtdienst of in een stelsel van onderbroken prestaties. Dat laatste is bijvoorbeeld van toepassing in de horeca, waarbij mensen een lunch- en avondshift draaien met een pauze van minstens drie uur er tussenin, waardoor hun dagtaak erg lang wordt. Die mensen kunnen vanaf hun 58ste gebruik maken van het SWT, op voorwaarde dat ze 35 of 33 jaar loopbaan achter de rug hebben en recht hebben op een uitkering en beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt.”

Privésector: rustpensioen gelijk voor alle beroepen

Als het gaat over het gewone rustpensioen, wordt er vandaag in de privésector geen onderscheid gemaakt tussen zware en minder zware beroepen. Geert Vermeir: “Momenteel kan iedereen op pensioen op zijn 65ste, vanaf 2025 op zijn 66ste en vanaf 2030 op zijn 67ste. Er bestaan drie specifieke uitzonderingen: voor mijnwerkers, zeevarenden en vliegend personeel van de burgerluchtvaart.”

Is er dan geen mogelijkheid om toch eerder te stoppen? “Vroeger kon je vanaf 60ste na 35 jaar loopbaan op vervroegd pensioen. Intussen moet je 63 jaar oud zijn en 41 jaar loopbaan hebben, al bestaan er enkele uitzonderingen.”

Publieke sector: pensioenleeftijd varieert per functie

In de publieke sector bestaat er geen brugpensioen en wordt er ook geen onderscheid gemaakt tussen zware en minder zware beroepen. “De leeftijd waarop je als ambtenaar op pensioen mag, heeft altijd gevarieerd. Brandweermannen, politiemensen, militairen, hebben altijd het recht gehad om vroeger te stoppen. Voor andere functies waren er voorkeursberekeningen, waardoor bepaalde ambtenaren eerder op pensioen konden of een hoger pensioenbedrag genoten. Voor leerkrachten is er nog steeds een vervroegde uitstapregeling. Maar er zit geen echte lijn in. Omdat er in België zo veel niveaus zijn, verschillen de regels voor ambtenaren in Vlaanderen, Wallonië, Brussel, soms zelfs per provincie.”

Tijd voor eenheid

De regering tracht nu de pensioenregeling uniform te maken. “Met als achterliggend idee dat mensen langer moeten blijven werken”, vervolgt de expert. “Om de pensioenen te kunnen betalen, moet het ontmoedigd worden om op te jonge leeftijd uit de arbeidsmarkt te stappen. Maar mensen met een zwaar beroep moeten wel het recht op een lagere pensioenleeftijd hebben. Vandaar dat onze minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine aan de sociale partners vroeg om te overleggen over welke functies onder die noemer vallen.”

In de publieke sector is er op dit moment een akkoord over vier criteria, volgens dewelke beroepen zullen worden beoordeeld. Hoe dat precies zal gebeuren, is nog onduidelijk. In de privésector zijn dezelfde criteria verworpen en zijn de sociale partners het niet eens geraakt. Wordt in de loop van 2018 vervolgd…

