Zoveel slaap heb je dus nodig voor een goede werkdag

Ben jij ook iemand die op het werk soms met moeite wakker blijft? Dan heb jij mogelijk geen goede nachtrust. Professor Johan Verbraecken is slaapexpert en medisch coördinator van het slaapcentrum van het UZA. Met zijn concrete tips zijn die concentratiedipjes op het werk binnenkort misschien voorbij.

"Hoeveel slaap je per nacht nodig hebt, dat is heel individueel. Eén cijfer is er niet. Sommigen hebben heel veel slaap nodig, tot wel tien uur. Voor anderen is acht uur de norm. En er zijn er die aan vijf tot zes uur voldoende hebben. Mensen die het met minder dan vijf uur kunnen doen, dat zijn echt wel witte raven. Eigenlijk kan je zelf eenvoudig testen hoeveel slaap je nodig hebt. Verminder stelselmatig je slaap en bekijk welk gevoel dat geeft en hoe productief je blijft. Mensen die het met weinig slaap kunnen stellen, hebben vaak veel kernslaap en dat is het belangrijkste. Mensen die veel slapen, hebben veel lichte slaap waar je kwalitatief niet zo veel aan hebt. Nu, veel kan je daar niet aan veranderen. Het ligt genetisch vast."



Slaapschuld

"Uit studies blijkt dat slapelozen er langer over doen om een taak uit te voeren en dat hun probleemoplossend vermogen vermindert. Ze hebben maken meer fouten, nemen meer foute beslissingen, zijn meer prikkelbaar en minder collegiaal. Dat gaat echt heel ver. En toch denken die mensen vaak dat alles onder controle is. Je slaap verdringen, dat is echt roofbouw plegen op je lichaam. Slaap je systematisch te weinig, dan bouw je slaapschuld op. Vanaf drieduizend uren slaapschuld heb je echt last van slaperigheid overdag. Je zit sneller aan dat aantal uren dan je denkt en dan heb je gegarandeerd problemen. Bovendien treden andere klachten zoals concentratieproblemen al vroeger op. Als je slaaptekort jarenlang laat aanslepen, verhoogt ook de kans op depressie."



Absenteïsme en presenteïsme

"Slaap je systematisch te weinig, dan heb je meer kans op ziektes en infecties omdat je afweer daalt. Absenteïsme is echt wel een probleem bij mensen die heel slecht slapen, dat is aangetoond. Maar ook bij mensen met een slaaptekort is er een probleem. Vaak zijn die wel op het werk, maar zijn ze er niet echt bij. Dat presenteïsme wordt zwaar onderschat. Ze hebben meer tijd nodig om op gang te komen en als ze met de nodige koffie uiteindelijk toch bezig zijn, zijn ze minder effectief." "Slaap je voldoende, dan gaat alles beter en makkelijker, voel je jezelf frisser en kan je helder denken. Maar dat moet je dan wel het hele jaar doen, niet alleen in de vakantie of het weekend. Als werkgever is het slim om een plek te voorzien waar werknemers een powernap kunnen doen. Zo kunnen ze hun slaaptekort deels inhalen. Nadien gaan ze weer beter functioneren. Zo'n powernap kan heel positief zijn, voor jong en oud. Ik denk bijvoorbeeld aan jonge ouders die weinig slapen door hun kinderen."



Slaaphygiëne

"Goed slapen doe je door de regels van de slaaphygiëne zo goed mogelijk toe te passen. Denk daarbij aan regelmaat, voldoende naar buiten gaan, maximum twee kopjes koffie of thee per dag, weinig alcohol, bepaalde rituelen herhalen, ontspannen, voldoende zonlicht. Zo zal je slaapproblemen minder snel activeren."



"Regelmaat uit zich vooral in het uur waarop je opstaat. Probeer in het weekend maximum een uur langer te slapen. Op dezelfde tijd gaan slapen heeft minder invloed. De biologische klok is gevoeliger voor het uur waarop we opstaan dan voor het uur waarop we gaan slapen. In de week te weinig slapen en dan in het weekend tot 's middags uur in bed liggen om het tekort in te halen, dat heeft geen zin."



Dagboekje

"Kan je niet slapen, stap dan na maximum twintig minuten uit bed en doe iets anders. Best geen TV of multimedia, die hebben veel invloed op onze slaapkwaliteit en stellen de slaap uit. Lezen is ook niet ideaal, maar het kan je helpen om tot rust te komen. Ik raad mensen die veel piekeren aan om een dagboekje bij te houden. Zo gaan hun gedachten niet verloren, maar moeten ze er toch niet meer aan denken."



